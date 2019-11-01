Довге волосся і весь у джинсі: в мережу потрапило архівне фото Гончарука

У мережі показали, як прем'єр-міністр України Олексій Гончарук виглядав 13 років тому.

Архівне фото опублікував у Facebook засновник громадського руху PITBULL KIEV і старий знайомий глави уряду Олексій Павловський (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Праворуч – сьогоднішній прем'єр-міністр України 13 років тому. Історія простого хлопця з великою місією в майбутньому", – написав він.

Олексій Гончарук 13 років тому Facebook Олексія Павловського

На кадрі два юнаки стоять, обійнявши один одного за плечі. Гончарук, якому на знімку 22 роки, одягнений у джинсовий костюм, як і його друг. "Образ" прем'єр завершив сонцезахисними окулярами і смугастою сорочкою навипуск.

У мережу потрапило архівне фото молодого Гончарука m.polit.ru

Олексій Гончарук зараз 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися архівні фото дружини президента України Володимира Зеленського Олени.

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