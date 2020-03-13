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13 березня • оновлено в 14:59
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/ Суспільство

Гончаренко закупив 125 тестів на коронавірус для Одеської області

1.3т
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Народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко закупив 125 тестів на коронавірус для свого округу (Одеська область) – по 25 на кожен район округу.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. Він зауважив, що нині аналізи на хворобу проводять лише у Києві.

"Зараз аналізи на коронавірус проводять в основному тільки в київських лабораторіях, тому що столична мерія закупила тест-системи. Мерія, але не держава. Для всієї країни "Зе-команді", мабуть, наразі не до цього", – написав народний депутат.

Гончаренко закупив 125 тестів на коронавірус для Одеської області

Також Гончаренко закликав мажоритарників за власний рахунок закуповувати тести для медичних закладів своїх округів.

"Я на свою зарплату народного депутата придбав для медустанов свого округу на півночі Одеської області 100 тест-систем. Поки Зеленський і "Слуги народу" ділять портфелі і крісла, пора вже подумати про здоров’я українців і робити реальні заходи. Закликаю всіх народних депутатів приєднається до моєї ініціативи і купити тести для свого округу. Зараз дуже важливо діяти швидко і рішуче", – наголосив політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Європейська солідарність" зажадала терміново провести позачергове засідання Верховної Ради України 16 січня і запропонувала план дій для протидії пандемії коронавірусу.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особа
Олексій Гончаренко
Місце
Україна
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Из своего кармана или из бюджета?
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Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
Poroshenko Petro, по ляму за тест!
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