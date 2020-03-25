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25 березня • оновлено в 14:33
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Гончаренко передав до Одеси обладнання для боротьби з коронавірусом від Фонду Порошенка

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Народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко передав комплект реанімаційного обладнання, придбаного Фондом Порошенка, в Одеську обласну клінічну лікарню.

Про це повідомили на сайті пресслужби партії "ЄС". Як зазначив головний лікар Юрій Гульченко, потреба в такому обладнанні є завжди і сьогодні це особливо актуально. Це ларингоскопи, пульсоксиметри, відсмоктувач хірургічний і шприцевий насос. Все це обов’язково знадобиться при роботі з хворими на коронавірус.

"Це обладнання багаторазового використання і знадобиться нам після епідемії. Нам не вистачає зараз всього – засобів індивідуального захисту, медикаментів, апаратів штучної вентиляції легень. Зараз нам виділили кошти, але купити щось зараз дуже складно. Ми над цим працюємо. Все це потрібно для нашої роботи і для порятунку людей", – зазначив він.

Гончаренко передав до Одеси обладнання для боротьби з коронавірусом від Фонду Порошенка

"Ми отримали обладнання, яке буде передане в інтенсивну терапію нашої лікарні для того, щоб можна було своєчасно надати допомогу хворому і визначити його стан. Це лікувально-діагностичне обладнання, яке необхідне завжди в будь-якій кількості. Звісно, ще потрібні засоби індивідуального захисту, обладнання, медикаменти, якими можна буде надавати допомогу", – зауважив лікар-реаніматорів Артем Каракаш.

Гончаренко передав до Одеси обладнання для боротьби з коронавірусом від Фонду Порошенка

Як наголосив Гончаренко, уряд Зеленського, на жаль, провалив підготовку до епідемії.

"Влада абсолютно не готова до епідемії і повністю проспала перші місяці, коли епідемія почала крокувати по світу. В січні можна було ще багато чого зробити. Але ані в січні, ані в лютому нічого зроблено не було. Сьогодні не забезпечені наші лікарі необхідним обладнанням і засобами захисту. Сьогодні повторюється 2014 рік, коли люди хто скільки міг збирали на армію, сьогодні так люди, бізнес, небайдужі громадяни збирають все можливе для того, щоб відбудувати охорону здоров’я і щоб вона змогла впоратися з тим викликом, який кидає нам пандемія коронавірусу", – зазначив Гончаренко.

Гончаренко передав до Одеси обладнання для боротьби з коронавірусом від Фонду Порошенка

Нагадаємо, що нещодавно Фонд Порошенка передав партію реанімаційного медичного обладнання у Львівський обласний госпіталь та міську клінічну лікарню N21 у Дніпрі. Фонд профінансував відновлення 10 апаратів штучної вентиляції легень на прохання Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги. Марина Порошенко під час зустрічі з лікарями повідомила, що зараз поставки нового медичного обладнання дуже ускладнені, оскільки коронавірус охопив практично всі країни світу і попит на медапаратуру дуже високий.

Найближчими днями ще кілька партій обладнання від Фонду Порошенка надійдуть в медичні установи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фракція "Європейська солідарність" закликала владу до конструктивної співпраці і зажадала ухвалити законопроект Ніни Южаніної, який допоможе перерозподілити понад 13,5 млрд грн з лобістських статей видатків влади і непріоритетних закупівель на протидію коронавірусу.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особи
Олексій Гончаренко Петро Порошенко
Місце
Україна Одеса
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Комментарии на сайте не модерированы
Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Петя медицину развалил,а теперь пиарится.
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Коронавірус. Найважливіше

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