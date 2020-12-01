Голубовську госпіталізували з коронавірусом – ЗМІ

Лікарка-інфекціоністка МОЗ України Ольга Голубовська заразилася коронавірусом (COVID-19).

Як говориться в сюжеті ТСН, ввечері, 29 листопада, її госпіталізували в одну з приватних клінік Києва. Відзначається, що лікарі оцінили її стан як середньої тяжкості.

Відзначимо, що раніше Голубовська виступила за введення повного локдауну в Україні.

"Як це зробити економічно – це питання не до мене, але напівзаходи ні до чого не приведуть", – говорила лікарка.

За її словами, кожні три місяці перебіг нової коронавірусної інфекції стає трохи іншим. Медикиня зазначила, що в різні сезони вірус поводиться по-своєму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська спростувала неправдиву інформацію про COVID-19 і дала українцям поради, як захистити себе в період пандемії.