Голубовську госпіталізували з коронавірусом – ЗМІ
Ольгу Голубовську госпіталізували в одну з приватних клінік столиці
Лікарі оцінили її стан як середньої тяжкості
Лікарка-інфекціоністка МОЗ України Ольга Голубовська заразилася коронавірусом (COVID-19).
Як говориться в сюжеті ТСН, ввечері, 29 листопада, її госпіталізували в одну з приватних клінік Києва. Відзначається, що лікарі оцінили її стан як середньої тяжкості.
Відзначимо, що раніше Голубовська виступила за введення повного локдауну в Україні.
"Як це зробити економічно – це питання не до мене, але напівзаходи ні до чого не приведуть", – говорила лікарка.
За її словами, кожні три місяці перебіг нової коронавірусної інфекції стає трохи іншим. Медикиня зазначила, що в різні сезони вірус поводиться по-своєму.
Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська спростувала неправдиву інформацію про COVID-19 і дала українцям поради, як захистити себе в період пандемії.