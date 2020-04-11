Із 1 квітня всі викладачі вищих медичних закладів України через реформу Уляни Супрун не мають електронного підпису, тобто, не значаться в національній службі здоров'я як лікарі.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару розповіла професорка, завідувачка кафедри інфекційних хвороб університету ім. Богомольця Ольга Голубовська. Вона розкритикувала цей аспект реформи.

"Щоб було зрозуміло всім, як нині відбувається процес лікування: наприклад, професори оперують, а операції свої записують на співробітників відділення. Якщо мене хтось покличе на консультацію в реанімацію (я часто консультую важких хворих за своєю спеціалізацією), то в реєстрі Нацслужби здоров'я я буду значитися як "неідентіфікована особа", – розповіла Голубовська.

Вона додала, що сподівається: під час реформи про це просто "забули", а не зробили спеціально.

Голубовська розкритикувала реформу Супрун

"Тому я дуже вдячна нашому новому міністру Степанову, який підняв у перший же день два гострих питання: перше – про те, що викладачів позбавили цифрового підпису, і друге – про відсутність протоколів лікування коронавірусу. Я також вдячна керівництву РНБО, яке сприяло вирішенню гострих питань", – сказала Голубовська.

"До цього, щоб ви розуміли, співробітники кафедри оформлялися на 0,25 ставки десь у лікарню, щоб легітимізувати, а окільки в лікарнях ставок уже немає, то співробітники лікарні відправляються на 0,25 ставки кафедральної. Я це називаю "шахерами-махерами", так не повинна працювати держава. Коли йдеться про інтереси країни, то ніхто не повинен ні від кого залежати: ні від місцевої влади, ні від головного лікаря, ні від настрою чийогось", – додала вона.

Голубовська підкреслила, що в Україні повинна працювати така система, "яка дозволить найкращим чином забезпечити нормальне надання медичної допомоги населенню, без чиєїсь там "особистої думки".

Як писав OBOZREVATEL, Ольга Голубовська рознесла так звану реформу Уляни Супрун і назвала її злочинницею.

Вона також зазначила, що медичні виші в Україні вже 5 років не випускають епідеміологів, які стали в нагоді б в боротьбі з COVID-19.