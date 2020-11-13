Голубовська розповіла, як спілкуватися з противниками коронавірусу

Карина Бондаренко Суспільство 03:40, 13.11.2020

Інфекціоніст, доктор медичних наук Ольга Голубовська порадила, як спілкуватися з громадянами, які сумніваються в існуванні коронавірусу.

За її словами, до них абсолютно марно звертатися. Відповідне відео опублікувала пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"Це або ті, хто через свої амбіції вперто не хочуть визнати проблему, або на зло масонським змовам мають таку поведінку. Всі ковідоскептики закінчуються на порозі переповнених реанімації. Якби вони побачили реанімацію, де хворі лежать на розкладачках або як помирають їхні близькі, дуже довго і болісно, то вони б поміняли свою точку зору", – сказала Голубовська.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, доктор Комаровський назвав топ-6 місць, де найбільше шансів захворіти на COVID-19. Він пояснив, що важливим фактором є вентиляція.

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