Голубовська розповіла, коли може стихнути пандемія COVID-19

Стрімке поширення коронавірусу COVID-19 у світі може сповільнитися щонайменше через рік-півтора. Однак чекати цього сценарію у 2020 році не варто.

Такий прогноз озвучила українська лікарка-інфекціоністка, докторка медичних наук і професорка Ольга Голубовська в інтерв'ю "Гордону". За її словами, у холодну пору року настає найважчий етап пандемії.

"Він (коронавірус. – Ред.) може ослабнути, але не цього року. Повинно пройти хоча б рік-півтора. А нам це треба ще пережити. Зараз, із настанням холодів, ви побачите, яке буде зростання захворюваності, і ви побачите, наскільки ускладниться перебіг захворювання", – зазначила лікарка.

За словами Голубовської, вже зараз в Україні не госпіталізують у такій кількості пацієнтів із нетяжким перебігом захворювання, як це було в березні.

"Потім ми в стандартах написали, що під обов'язкову госпіталізацію підпадають люди із середньотяжким перебігом захворювання, але з груп ризику. Я вважаю, що така тактика виправдана. У людей із "груп ризику" непередбачуваний перебіг захворювання. Вони потребують лікарського і лабораторного моніторингу. Іноді лабораторні критерії тяжкості випереджають погіршення стану, і ми вчасно втручаємося", – пояснила інфекціоністка.

Як повідомляв OBOZREVATEL: