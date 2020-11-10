Голубовська розповіла, коли може стихнути пандемія COVID-19
Стрімке поширення коронавірусу COVID-19 у світі може сповільнитися щонайменше через рік-півтора. Однак чекати цього сценарію у 2020 році не варто.
Такий прогноз озвучила українська лікарка-інфекціоністка, докторка медичних наук і професорка Ольга Голубовська в інтерв'ю "Гордону". За її словами, у холодну пору року настає найважчий етап пандемії.
"Він (коронавірус. – Ред.) може ослабнути, але не цього року. Повинно пройти хоча б рік-півтора. А нам це треба ще пережити. Зараз, із настанням холодів, ви побачите, яке буде зростання захворюваності, і ви побачите, наскільки ускладниться перебіг захворювання", – зазначила лікарка.
За словами Голубовської, вже зараз в Україні не госпіталізують у такій кількості пацієнтів із нетяжким перебігом захворювання, як це було в березні.
"Потім ми в стандартах написали, що під обов'язкову госпіталізацію підпадають люди із середньотяжким перебігом захворювання, але з груп ризику. Я вважаю, що така тактика виправдана. У людей із "груп ризику" непередбачуваний перебіг захворювання. Вони потребують лікарського і лабораторного моніторингу. Іноді лабораторні критерії тяжкості випереджають погіршення стану, і ми вчасно втручаємося", – пояснила інфекціоністка.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Голубовська також заявила, що перебіг коронавірусної інфекції в Україні помітно змінився, до того ж у гірший бік.
Нагадаємо, інфекціоністка виступила за локдаун в Україні через коронавірус і пояснила, чому це необхідно.
Станом на 10 листопада в Україні офіційно підтверджено 479 197 випадків коронавірусної інфекції. З них 10 179 – виявлено за минулу добу.