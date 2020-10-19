Голубовська розповіла, чим Трампа вилікували від COVID-19
Президент США Дональд Трамп у якості ліків від коронавірусу COVID-19 нібито вживав експериментальний препарат.
Про це в інтерв'ю для "Гордон" розповіла, посилаючись на свої джерела, українська лікарка-інфекціоністка, докторка медичних наук, професорка Ольга Голубовська. Вона також зазначила, що поки відомо вкрай мало інформації про цю розробку.
"Там був цікавий препарат, досить дорогий, експериментальний. Я звернула увагу, що Трамп, як президент США, весь час піарить розробки своєї країни, і робить це дуже правильно... Це стосується і деяких препаратів (від COVID-19. – Ред .). Але це експериментальне лікування, він на це пішов, і воно виявилося досить ефективним", – сказала Голубовська.
"Ми знаємо тільки, що це була імунотропна терапія: антитіла, до яких були додані деякі імунобіологічні препарати. Зверніть увагу, що ці препарати Трампу були введені на досить ранніх стадіях розвитку процесу... Але не треба забувати, що це дуже дорога терапія. Те, що ввели Трампу, коштує $100 тис.", – додала інфекціоністка.
Підсумовуючи, лікарка підкреслила, що в Україні теж застосовують імунобіологічні препарати для лікування COVID-19.
"У нас є великий досвід введення імуноглобулінів для лікування цього захворювання, зараз буде гіперімунний імуноглобулін, плазма реконвалесцентів, а потім можуть бути й інші розробки", – сказала Голубовська.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
президент США Дональд Трамп 2 жовтня заявив, що він і його дружина Меланія Трамп заразилися коронавірусом.
4 жовтня американський лідер запевнив, що вже відчуває себе набагато краще.
При цьому глава адміністрації Білого дому Марк Медоуз підкреслив, що стан здоров'я глави США 2 жовтня був тривожним.
Журналіст видання Vanity Fair Гебріел Шерман розповів, що президент США нібито злякався смерті, дізнавшись, що заражений.
Нагадаємо, що після початку пандемії Трамп довго ставився до неї скептично. Так, він кілька місяців публічно ігнорував засоби індивідуального захисту. Носити маску президента США просили його помічники і лікарі.
Вперше Трамп з'явився на публіці в масці в липні – під час відвідин військового шпиталю Walter Reed.
Після одужання від COVID-19 Трамп заявив, що відчуває себе "суперменом".
Крім того, на передвиборчому мітингу у Флориді політик з'явився без маски і заявив, що вже нібито має антитіла до коронавірусу.