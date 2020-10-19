Голубовська розповіла, чим Трампа вилікували від COVID-19

Президент США Дональд Трамп у якості ліків від коронавірусу COVID-19 нібито вживав експериментальний препарат.

Про це в інтерв'ю для "Гордон" розповіла, посилаючись на свої джерела, українська лікарка-інфекціоністка, докторка медичних наук, професорка Ольга Голубовська. Вона також зазначила, що поки відомо вкрай мало інформації про цю розробку.

"Там був цікавий препарат, досить дорогий, експериментальний. Я звернула увагу, що Трамп, як президент США, весь час піарить розробки своєї країни, і робить це дуже правильно... Це стосується і деяких препаратів (від COVID-19. – Ред .). Але це експериментальне лікування, він на це пішов, і воно виявилося досить ефективним", – сказала Голубовська.

"Ми знаємо тільки, що це була імунотропна терапія: антитіла, до яких були додані деякі імунобіологічні препарати. Зверніть увагу, що ці препарати Трампу були введені на досить ранніх стадіях розвитку процесу... Але не треба забувати, що це дуже дорога терапія. Те, що ввели Трампу, коштує $100 тис.", – додала інфекціоністка.

Підсумовуючи, лікарка підкреслила, що в Україні теж застосовують імунобіологічні препарати для лікування COVID-19.

"У нас є великий досвід введення імуноглобулінів для лікування цього захворювання, зараз буде гіперімунний імуноглобулін, плазма реконвалесцентів, а потім можуть бути й інші розробки", – сказала Голубовська.

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