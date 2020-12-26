Голубовська про отримання вакцини від COVID-19: Україна – в одному становищі з Африкою

Україна перебуває в одному положенні з країнами Африки щодо термінів отримання вакцини від коронавірусу.

Про це сказала провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська в ефірі телеканалу NEWSONE.

Зокрема, телеведуча запитала в лікаря, коли з упевненістю можна очікувати надходження вакцин з урахуванням того, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пообіцяв перші поставки вже в лютому 2021 року, а провідні зарубіжні видання прогнозують їх на 2023-2024 рік.

"Перш за все мені відомо то, що відомо, напевно, переважній більшості українців. Ніхто з нас і не збирався робити цивілізовану європейську країну. Тому виходити треба з цього. Ми природно як країни Африки на південь від Сахари будемо в такому самому становищі, поки не поміняється політика держави", – відповіла Голубовська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Голубовська пояснила, як буде діяти вакцина від коронавірусу. Також вона назвала винних у тому, що люди в Україні бояться вакцинуватися.