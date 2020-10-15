Голубовська – про колапс через COVID-19: нам потрібно дожити до квітня

Україна почала входити у важкий сезон пандемії коронавірусу (COVID-19), тому необхідно заборонити розважальні масові заходи.

Про це в ефірі "Україна 24" попередила заслужена лікарка України, інфекціоністка Ольга Голубовська. Вона зазначила, що важкий період триватиме до квітня наступного року.

"Я взагалі перебуваю в іншому вимірі. Для нас для всіх якісь концерти, розважальні моменти закінчилися вже давно. Я вам чесно хочу сказати: нам всім треба дожити до квітня. Що нас чекає попереду – ми входимо в найважчий сезон – одному Богу відомо", – розповіла медикиня.

Голубовська додала, що в Україні зростає кількість важких форм захворювання.

"Цифри, які зараз озвучують, ні про що не говорять. Я вам хочу сказати, що зараз зростає кількість важких форм – серед тих 5 тис. осіб частка важких хворих набагато більше, ніж це було влітку. І це принципово. І у нас багато лікувальних установ уже в колапсі давно, точно так само, як і лікарі. А у нас ще все попереду. Які розважальні заходи? Це все теж додає", – пояснила лікарка.

Голубовська підкреслила, що необхідно скасувати концерти і масові заходи, інакше кількість заражених COVID-19 зросте.

"Ми не можемо (ввести – Ред.) локдаун ... Я розумію, що люди мають їздити на роботу, але розважальні заходи можна якось відкласти. 2 тисячі осіб, які опинилися на великому стадіоні, приїхали в якомусь транспорті, вони потім натовпами будуть десь ходити. Ці молоді люди, які перебувають там, може і не захворіють, але вони принесуть хворобу в дім, і будуть хворіти їхні близькі, які потім перебувають у такому ж колапсі, як і ми вже усі", – резюмувала лікарка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Голубовська розповіла, що в Україні через сильну бюрократію трапився колапс медицини.