Голубовська пояснила зараження лікарів у осередках спалаху коронавірусу

Лікарі, які допомагають хворим на коронавірус COVID-19, потрапляють у зону ризику з двох основних причин.

Як розповіла в есклюзивному інтерв'ю шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару професорка, завідувачка кафедри інфекційних хвороб університету Богомольця Ольга Голубовська, перша й основна причина – абсолютна нестача засобів індивідуального захисту в усьому світі.

"30 березня FDA (Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США) випустило нові рекомендації щодо використання респіраторів, де дозволяють їх повторне застосування (після певних процедур дезінфекції). Тому що їх потрібна просто неймовірна кількість", – зазначила вона.

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За словами інфекціоністки, кожен госпіталь повинен бути розділений на чисту та брудну зону. Їх можна зробити тільки в інфекційних відділеннях, які первинно так і побудовані. В інших відділеннях це організувати практично неможливо.

"Якщо ви заходите в брудну зону, то ви повинні весь час перебувати в цьому одязі. Якщо у вас таке відділення, що ви переходите з однієї "брудної" палати в іншу через чисту зону, то повинні зняти з себе захисний одяг, а потім одягнути. Якщо взяти, наприклад, один поверх з 10 палатами, то вам потрібно 20 разів змінити одяг", – підкреслила Голубовська.

Вона додала, що ця проблема існує в усьому світі, а в Україні – особливо.

Другою причиною незахищеності лікарів Голубовська назвала те, що вони працюють у посиленому режимі.

"Це суперечить усім сучасним нормам, але іншого виходу немає. Лікар спершу опікується хворими, потім йому потрібно заповнити 250 паперів. Коли медпрацівники працюють у такому авралі, вони просто втомлюються, самі припускаються помилок, недбало ставляться до обережності", – констатувала інфекціоністка.

За її словами, якщо людина правильно використовує захисні костюми, то вона не повинна інфікуватися. Але якщо в Іспанії, Німеччині та США були внутрішньолікарняні поширення, це свідчить тільки про те, що були порушені норми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Голубовська озвучила два можливі шляхи – пандемія або піде на спад в Україні, або посилиться ще більше.

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