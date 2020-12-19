Голубовська назвала винних у тому, чому українці бояться вакцинуватися

Антивакцинні настрої серед українців в останні роки обумовлені непрофесійними діями Міністерства охорони здоров'я і деяких міжнародних партнерів.

Таку думку висловила в ефірі "Свободи слова" Савіка Шустера провідна інфекціоністка України Ольга Голубовська. За її словами, рішення МОЗ щодо вакцинації часто суперечили висновкам фахівців (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ніхто не проти вакцинації, всі прекрасно розуміють, що ця процедура рятує життя. І я впевнена, що зараз уже не та ситуація, як раніше", – зазначила лікарка.

Вона додала, що до інфекціоністів стали більше прислухатися.

"Ми зробимо все красиво, правильно, відповідно до наукових даних. І тоді буде довіра суспільства", – завершила Голубовська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що перший мільйон доз вакцин від коронавірусу Україна отримає в березні 2021 року в межах глобальної ініціативи COVAX, а всього – вісім мільйонів.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що літні люди, а також громадяни, які є медиками, педагогами, поліцейськими або працівниками соціальних служб, отримають безкоштовну вакцину проти коронавірусу насамперед.

Загалом вона повинна бути безкоштовною для всіх українців, наполіг міністр.