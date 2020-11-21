Голубовська назвала винних у катастрофі з медициною в Україні

До сьогоднішньої нестачі кисню для хворих на коронавірус у медустановах України і взагалі до катастрофи в системі охорони здоров'я призвели дії реформаторів. Як у колишній владі, так і серед екскерівництва МОЗ.

Про це заявила лікарка-інфекціоністка, професорка, доктор медичних наук Ольга Голубовська. У Facebook вона опублікувала відеозапис свого емоційного виступу в ефірі каналу "Україна 24" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, членкиня оперативного штабу із запобігання поширенню COVID-19 в Україні стала на захист міністра охорони здоров'я Максима Степанова, який теж брав участь у програмі через відеозв'язок. Там експерти ділилися думками щодо його звільнення.

"Кисню не вистачає ні в одній із розвинених країн. І згадайте: там госпіталізвовували не просто хворих на коронавірус, а тих, хто вже задихався... А нас іще ліжка рятують від цієї смертності, яка нижча, ніж у Європі", – наголосила лікарка.

Голубовська зазначила, що "горе-реформатори" під час децентралізації вирішили скоротити і "наглухо позакривати" всі лікарні в маленьких населених пунктах країни: нібито побоюючись того, що до них за 200 кілометрів возитимуть таких "хворих, які задихаються".

Вона розповіла недавню ситуацію, свідком якої стала. За її словами, швидка, яка везла важкого пацієнта з COVID-19 до лікарні райцентру, змушена була розвернутися назад.

"Тому що ні доріг, ні обладнання – нічого. Розуміли, що його туди просто не довезуть. Люди за 200 км залишилися взагалі без медичної допомоги. Це хто зробив – Степанов?" – обурилася лікарка.

На її думку, інфекційні клініки в Україні "горе-реформатори" взагалі вважали злочином проти держави. Вона нагадала, що саме вони заклали в бюджет фінансування медсфери поняття "Гроші йдуть за пацієнтом".

"Значить, жоден інфекційний стаціонар не зміг би укласти контракт із Національною службою здоров'я. Вони б не отримали фінансування – це сьогодні знають і розуміють усі. Але якого фахівця запитували, коли такі кричущі рішення ухвалювали?" – продовжила обурюватися Голубовська.

Вона також зазначила, що ще 30 років тому в українських лікарнях до кожного ліжка був підведений кисень. Однак завдяки реформам усе це зникло.

"Ми тут просто виживаємо. Наші горе-реформатори самі в своїй реформі заклали 5% ВВП, а підписала Супрун скільки – 3%. Порушивши свій же закон. Степанов – перший міністр, який відстоював, кажучи: не підпишу бюджет із менш ніж 5-6% ВВП", – стала Голубовська на захист нинішнього керівництва МОЗ.

Тоді як його попередників вона звинуватила в тому, що їхні рішення призвели до звільнення з міністерства ключових фахівців. Замість них, наголосила лікарка, було набрано "кадри без профільної освіти".

"Які нам з вами, українці, за 5 років не створили жодного нормального протоколу лікування, крім як про екстрену медичну допомогу, за яким ми повинні дзвонити, коли нас вкусить тихоокеанська медуза. Знущання таке... А це (протокол лікування COVID-19. – Ред.) перший, складний і важкий протокол, який уже врятував тисячі українців", – підсумувала Голубовська.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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