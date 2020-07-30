Голубовська назвала повторне зараження COVID-19 "фантастикою"

Якби пацієнти справді інфікувалися COVID-19 повторно, то люди хворіли б на нього постійно, вважає Голубовська.

Українська лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська заявила, що сьогодні в світі немає чітких підтверджених даних про те, що випадки інфікування коронавірусом декілька разів справді є повторними зараженнями.

Про це вона сказала під час пресконференції щодо випробування лікарських препаратів проти COVID-19, коментуючи інформацію про такі випадки, зокрема, на Тернопільщині, де один пацієнт нібито підхопив вірус утретє (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Фахівчиня пояснила, що можливою причиною цього є хибнопозитивний результат ПЛР-діагностики. За словами Голубовської, такі випадки українські лікарі спостерігали неодноразово й навіть серед медпрацівників. Зокрема, тест показував позитивний результат на коронавірус, тому медики думали, що пацієнт, ймовірно, вже перехворів. Однак чітку клінічну картину зараження COVID-19 він демонстрував тільки через два місяці після цього.

"Тому мені, як інфекціоністу, взагалі незрозуміло, щоб упродовж трьох місяців розвивалося повторне захворювання з клінічно вираженими формами – це щось на межі біологічної фантастики. Думаю, якби таке було, то ми не просто не досягли б жодної стабілізації, а постійно й без кінця хворіли", – прокоментувала медикиня.

Лікарка не відкинула того факту, що повторне інфікування коронавірусом можливе. Однак вона вважає, що це може трапитися через рік або якийсь інший проміжок часу, але не протягом перших одного-двох місяців.

"Це тільки моя думка. Але ті дані, які сьогодні публікують офіційні інституції в сфері охорони здоров'я, зокрема ВООЗ, кажуть, що немає чітких доказів, лише окремі публікації", – підсумувала Голубовська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Тернопільській області зафіксували декілька повторних випадків зараження COVID-19. Один пацієнт заразився втретє.