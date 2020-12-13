Голубовська: Коронавірус змінив картину, під "прицілом" люди до 30 років

В Україні збільшується кількість "важких" хворих пацієнтів з коронавірусною інфекцією віком до 30 років.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська. За її словами, ще два місяці тому такої ситуації в країні не було.

Захворювання постійно змінює клінічну картину і поки що в сторону обважнення перебігу.

"Бувають відносно здорові. Наприклад, невелика надлишкова маса тіла, буває немає ніяких видимих захворювань. Багато що залежить від нашої генетики, але взагалі, розвиток інфекційного захворювання залежить від дози збудника, його вірулентності і реакції імунітету на нього. Це дуже складна взаємодія", – зазначила Голубовська.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, якщо в січні 2021 року в Україні не буде введений жорсткий карантин, то його доведеться екстрено вводити в лютому на тлі великого зростання захворюваності COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов,