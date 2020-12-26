Голубовська: коронавірус готує ще багато сюрпризів

Софія Ковнір Суспільство 20:20, 26.12.2020 Оновлено: 20:45, 26.12.2020

Провідна інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська заявила, що COVID-19 приготував ще багато сюрпризів людям, так як сам вірус ще в процесі вивчення.

За її словами, імунітет при будь-якій коронавірусній інфекції не стійкий. Про це вона заявила в прямому етері телеканалу NewsOne.

Так, Голубовська повідомила, що зараз поки невідомо, скільки буде триматися імунітет після вакцинації від COVID-19.

"Все одно будуть враховані побічні реакції, сюрпризи можуть бути різні", – підкреслила інфекціоністка.

Крім того, вона вважає, що вакцина від коронавірусу – це дуже велика політика, величезні гроші і бізнес.

Провідна інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська
Дзеркало тижня

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