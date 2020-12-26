Голубовська: коронавірус готує ще багато сюрпризів
Провідна інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська заявила, що COVID-19 приготував ще багато сюрпризів людям, так як сам вірус ще в процесі вивчення.
За її словами, імунітет при будь-якій коронавірусній інфекції не стійкий. Про це вона заявила в прямому етері телеканалу NewsOne.
Так, Голубовська повідомила, що зараз поки невідомо, скільки буде триматися імунітет після вакцинації від COVID-19.
"Все одно будуть враховані побічні реакції, сюрпризи можуть бути різні", – підкреслила інфекціоністка.
Крім того, вона вважає, що вакцина від коронавірусу – це дуже велика політика, величезні гроші і бізнес.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна потрапила в самий кінець черги на отримання широкого доступу до вакцини проти коронавірусу. Українцям вона може не дістатися навіть у 2021 році.
Однак в МОЗ розраховують на механізм COVAX і пряму закупівлю вакцини за державні кошти, при цьому партії обіцяють в січні. Однак і тут не все гладко, оскільки країни можуть не отримати препарат до 2024 року.
Президент Володимир Зеленський пояснив, що Україна не ввійшла до переліку країн, які першими отримають вакцину, тому що втратила позиції в світі і Європі.