Голубовська: коронавірус готує ще багато сюрпризів

Провідна інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська заявила, що COVID-19 приготував ще багато сюрпризів людям, так як сам вірус ще в процесі вивчення.

За її словами, імунітет при будь-якій коронавірусній інфекції не стійкий. Про це вона заявила в прямому етері телеканалу NewsOne.

Так, Голубовська повідомила, що зараз поки невідомо, скільки буде триматися імунітет після вакцинації від COVID-19.

"Все одно будуть враховані побічні реакції, сюрпризи можуть бути різні", – підкреслила інфекціоністка.

Крім того, вона вважає, що вакцина від коронавірусу – це дуже велика політика, величезні гроші і бізнес.

Провідна інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська Дзеркало тижня

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