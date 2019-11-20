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20 листопада • оновлено в 17:49
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Головну ялинку в передмісті Одеси зроблять з тисячі устриць. Фото

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Влада райцентру Доброслав під Одесою має намір до Нового року поставити на центральній площі "головну ялинку", зібрану з мушлів морських і річкових устриць.

Всього для створення "устричної" ялинки знадобиться більше тисячі мушлів. Про це повідомила селищний голова Доброслава Людмила Прокопечко на своїй сторінці в Facebook.

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"Щорічно до 19 грудня ми робимо креативну ялинку. Ось це фрагмент нової ялинки і, сподіваємося, нового рекорду", – написала чиновниця, приклавши до свого посту світлину.

Ялинка з устриць

Ялинка з устриць

Facebook Людмили Прокопечко

У попередні роки головні ялинки райцентру також виглядали незвично. Зокрема, одна з ялин була зібрана з тисяч олівців, а друга – з CD-дисків.

Користувачі мережі підтримали ідею установки дивної ялинки.

"Яка краса", "Відкривайте музей ялинок", "Ого, скільки ви там устриць наїли!", – пишуть люди в коментарях до посту.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Facebook Людмили Прокопечко

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві розкрили секрет про головну ялинку України -2020 і подробицях святкування Нового року.

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Місце
Україна Одеса
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