Головну ялинку в передмісті Одеси зроблять з тисячі устриць. Фото

Влада райцентру Доброслав під Одесою має намір до Нового року поставити на центральній площі "головну ялинку", зібрану з мушлів морських і річкових устриць.

Всього для створення "устричної" ялинки знадобиться більше тисячі мушлів. Про це повідомила селищний голова Доброслава Людмила Прокопечко на своїй сторінці в Facebook.

"Щорічно до 19 грудня ми робимо креативну ялинку. Ось це фрагмент нової ялинки і, сподіваємося, нового рекорду", – написала чиновниця, приклавши до свого посту світлину.

Ялинка з устриць Facebook Людмили Прокопечко

У попередні роки головні ялинки райцентру також виглядали незвично. Зокрема, одна з ялин була зібрана з тисяч олівців, а друга – з CD-дисків.

Користувачі мережі підтримали ідею установки дивної ялинки.

"Яка краса", "Відкривайте музей ялинок", "Ого, скільки ви там устриць наїли!", – пишуть люди в коментарях до посту.

Скріншот коментарів Facebook Людмили Прокопечко

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві розкрили секрет про головну ялинку України -2020 і подробицях святкування Нового року.

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