Головнокомандувач ЗСУ одружився з новою головою Чернігівської ОДА

Головнокомандувач ЗСУ, 53-річний генерал-полковник Руслан Хомчак одружився.

Як повідомили джерела OBOZREVATEL, його дружиною стала новопризначена голова Чернігівської облдержадміністрації 29-річна Анна Коваленко (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За словами джерела, урочистих святкувань пара поки не планує через пандемію – обидва нещодавно перехворіли коронавірусом.

Хомчак і Коваленко зустрічалися півроку. Головнокомандувач ЗСУ був раніше одружений і розлучився в 1993 році, для Коваленко це офіційно перший шлюб.

Між Хомчак і Коваленко різниця в віці 24 роки, така ж різниця у Дональда і Меланії Трампів, Емануеля і Бріжит Макронів, Бориса Джонсона і Керрі Симондс.

Як зазначає Telegram-канал "Силовий", Коваленко з часів роботи журналістом не була чужа військова тематика, а після призначення на високі посади про свого майбутнього чоловіка відгукувалася виключно в позитивному ключі, хоча відносин не афішувала. При цьому її особиста сторінка в Facebook рясніє посиланнями на інтерв'ю Хомчака.

Нагадаємо, 15 жовтня президент України Володимир Зеленський представив Анну Коваленко як нову керівницю Чернігівської ОДА.

Коваленко є головою всеукраїнської ГО "39 жіноча сотня Самооборона Майдану" і координатором ГО "Антикорупційний рух України".

Вона була консультантом при комітеті Верховної Ради з питань безпеки і оборони, а також радницею трьох міністрів оборони і міністра інформаційної політики Юрія Стеця у 2014-2015 роках.

У 2019 була обрана народною депутаткою від "Слуги народу". 10 вересня 2019 року достроково склала повноваження через призначення її заступницею голови Офісу президента.

У квітні 2020 року Коваленко призначили заступницею міністра розвитку громад і територій.

Руслан Хомчак та Анна Коваленко Telegram "Силовий"

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Як писав OBOZREVATEL, Хомчак призначив на посаду в Генеральному штабі екскомандира 128-ї бригади Олега Христенка, який нібито кинув свою бригаду в Луганській області і втік.