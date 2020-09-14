Головнокомандувач ЗСУ Хомчак видужав від COVID-19

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак поборов коронавірус (COVID-19).

Про це на нараді в понеділок, 14 вересня, повідомив президент України Володимир Зеленський, передає пресслужба ОПУ.

"Вітаю вас із подоланням цієї хвороби. Бажаю вам і надалі міцного здоров’я та імунітету", – сказав гарант.

Хомчак зазначив, що ситуація з коронавірусом у зоні проведення Операції об’єднаних сил стабільно контрольована. Водночас він повідомив статистику, що 11 осіб із зони проведення ООС – активні хворі на COVID-19 – проходять лікування вдома, а 43 особи перебувають на самоізоляції. Серед них – представники ЗСУ, Нацгвардії та прикордонної служби.

Додамо, что про хворобу Хомчака стало відомо тільки 11 вересня. У ЗСУ повідомляли, что офіцер перебуває на самоізоляції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 14 вересня в Україні офіційно підтверджено 156 797 випадків коронавірусної інфекції. З них 2462 – виявлені за минулу добу.

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