Головний рабин України закликав паломників в Умані здати тести на COVID-19

Головний рабин України і Києва закликав паломників, які прибули до Умані на святкування єврейського Нового року Рош га-Шана, пройти тестування на коронавірус.

Моше Реувен Асман оприлюднив своє звернення у Facebook, в якому йдеться про те, що Тора зобов'язує уважно ставитися до збереження життя і здоров'я людини.

"Я закликаю всіх вас не нехтувати Святим Письмом і вимогою МОЗ і негайно пройти ПЛР-тест заради безпеки вашого здоров'я і здоров'я оточуючих", – сказано в ньому.

Головний рабин України підкреслив, що, пройшовши тестування, у паломників з'явиться можливість "не наражати на небезпеку себе та оточуючих", а також "з радістю в серці відсвяткувати прихід Нового року".

Головний рабин України звернувся до паломників в Умані. Facebook Моше Реувена Асмана

Facebook Моше Реувена Асмана.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Умані Черкаської області у шести хасидів, які прибули святкувати Рош ха-Шана, виявили коронавірус.

Нагадаємо, що Україна ввела низку обмежень в Умані на час святкування єврейського Нового року.