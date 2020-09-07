Головний рабин України закликав паломників в Умані здати тести на COVID-19
Головний рабин України і Києва закликав паломників, які прибули до Умані на святкування єврейського Нового року Рош га-Шана, пройти тестування на коронавірус.
Моше Реувен Асман оприлюднив своє звернення у Facebook, в якому йдеться про те, що Тора зобов'язує уважно ставитися до збереження життя і здоров'я людини.
"Я закликаю всіх вас не нехтувати Святим Письмом і вимогою МОЗ і негайно пройти ПЛР-тест заради безпеки вашого здоров'я і здоров'я оточуючих", – сказано в ньому.
Головний рабин України підкреслив, що, пройшовши тестування, у паломників з'явиться можливість "не наражати на небезпеку себе та оточуючих", а також "з радістю в серці відсвяткувати прихід Нового року".
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Умані Черкаської області у шести хасидів, які прибули святкувати Рош ха-Шана, виявили коронавірус.
Нагадаємо, що Україна ввела низку обмежень в Умані на час святкування єврейського Нового року.