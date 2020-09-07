Головний рабин України закликав паломників в Умані здати тести на COVID-19

Юрій Сергієнко Суспільство 19:47, 7.09.2020

Головний рабин України і Києва закликав паломників, які прибули до Умані на святкування єврейського Нового року Рош га-Шана, пройти тестування на коронавірус.

Моше Реувен Асман оприлюднив своє звернення у Facebook, в якому йдеться про те, що Тора зобов'язує уважно ставитися до збереження життя і здоров'я людини.

"Я закликаю всіх вас не нехтувати Святим Письмом і вимогою МОЗ і негайно пройти ПЛР-тест заради безпеки вашого здоров'я і здоров'я оточуючих", – сказано в ньому.

Головний рабин України підкреслив, що, пройшовши тестування, у паломників з'явиться можливість "не наражати на небезпеку себе та оточуючих", а також "з радістю в серці відсвяткувати прихід Нового року".

Головний рабин України звернувся до паломників в Умані.
Facebook Моше Реувена Асмана
Facebook Моше Реувена Асмана.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Умані Черкаської області у шести хасидів, які прибули святкувати Рош ха-Шана, виявили коронавірус.

Нагадаємо, що Україна ввела низку обмежень в Умані на час святкування єврейського Нового року.

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