"Головні мої плани - вижити": в мережі показали твори дітей з Донбасу

Школярі, які проживають на окупованій території і поблизу лінії розмежування на Донбасі найбільше хочуть, щоб скоріше закінчилася розв'язана Росією війна.

Про це свідчать їхні твори, які вони писали в кінці навчального року, а уривки деяких з них на своїй сторінці в Facebook опублікував заступник голови Нацполіціі України В'ячеслав Аброськін.

"Вранці прочитав три листа шкільних творів про плани на літо, які написали діти на окупованій російськими найманцями території Донбасу. У цих листах моторошні слова: "...планов никаких не могу строить, так как не знаю, что будет завтра", "у меня нет планов на лето из-за войны" та "а хочется, чтоб как у всех ребят, у которых нет войны", - цитує дитячі твори він.

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Аброськін наголосив, що ці слова - це справжнє тисяч наших дітей на окупованій території, а також дітей, які змушені проживати на лінії розмежування.

"Ні в чому не винних дітей, наших громадян України. Майбутнє, яке ми повинні захищати. У цій війні можна перемогти тільки, коли всі об'єднаються заради миру, заради того, щоб наші діти не писали в своїх шкільних творах "головні мої плани - вижити". Треба зробити все можливе, щоб швидше звільнити наші міста і села від терористичних угруповань", - додав заступник голови Нацполіціі.

Нагадаємо, напередодні на Донбасі терористи вбили 15-річну дівчинку.