Головні корупціонери - експортери: Фірманюк розповів, "хто є хто" на українській митниці

Бізнесмен Орест Фірманюк, якого глава Державної митної служби України Максим Нефьодов у серпні 2019 року назвав одним із "головних контрабандистів" країни, пояснив "хто є хто" взагалі на українській митниці.

Про це він розповів у коментарі УНН, зазначивши, що існує чотири яруси корупціонерів.

За його словами, головними з них у країні є не імпортертери, а експортери, серед яких аграрні монстри Кернел, Нібулон, Cargill.

На українській митниці процвітає корупція Delo.ua

"Україна – аграрна держава, але через корупцію агропромислові підприємства занижують у рази показники врожайності, щоб не платити податок на прибуток. Зерно, горох, нут, соняшник скуповують за кеш у аграріїв, підкладають під них якісь документи, за цими фіктивними документами зерно експортують, а ці фіктивні фірми закривають. 60-65% сільгосппродукції, яка йде на експорт, без документів – не сплачено ні копійки податків ", – пояснив Фірманюк.

Після аграріїв, за словами бізнесмена, йдуть торгові мережі, причому неважливо, чим вони торгують. Серед таких він назвав "Цитрус", "Алло", "Сільпо", "Новус", "Епіцентр".

"Вони самі – і замовники імпортного товару, і логісти, і реалізатори. У них – замкнута система, в якій оптимізація оподаткування йде на кожному етапі. Від заниження вартості в інвойсах при розмитненні, коли товар за 100 гривень декларують як товар за 20 грн і платять податки у 5 разів менше, і до реалізації, яка йде, наприклад, через штучні ФОПи, щоб не платити податки", – розповів Фірманюк.

Він додав, що вже після цих "контрабандистів" йдуть локальні, як правило, "прикордонні" ОПГ. В основному, вони маніпулюють вартістю, вагою, кодами вантажів, що проходять через митницю.

"Четвертий ярус "контрабанди" – це, в основному, білі компанії, які під тиском ідуть на митницю або до "місцевих баронів" із якимись проханнями. Це, в першу чергу, логістичні компанії – "технічний" імпортер для малого бізнесу. Він покриває країну своїми товарами через ринки: "7 кілометр", Хмельницький, "Калинка".

Себе Фірманюк приписав до четвертої ланки, пояснивши, що великі підприємства Нефьодову "не по зубах".

"Тому він і хапає інформацію зі зливних бачків. Хоча це не рівень глави митниці. Він повинен розуміти структуру і суть таких процесів", – підсумував Фірманюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голова громадської ради при Головному управління Державної фіскальної служби Віктор Берестенко заявив, що корупційні схеми продовжують безперешкодно працювати на українських митницях, незважаючи на всі реформи. За його словами, справа йде до їх знищення.

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