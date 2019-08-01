"Головне донести і не розплескати": в Криму поскаржилися на нове "покращення"

У Бахчисараї в анексованому Криму помітили чергове "покращення" життя.

Так, на автовокзалі створили дивну систему відвідування громадського туалету. Щоб зайти до вбиральні, необхідно купити квиток у касі, яка розташована від неї на значній відстані.

"Чи є межа маразму? Тепер, щоб потрапити в цей заклад, треба купити квиток у касі автовокзалу (в Бахчисараї на автостанції відстань від кас до закладу приблизно 100 м). Виїхати-то ви поїдете, а ось добігти можна не встигнути. Удачі!" — підписала відповідні фото в Twitter RoksolanaToday&Крим25%.

У коментарях сміються з "покращення".

"Головне не добігти! Головне донести і не розплескати!", "Аксьонов не какає", "Які туалети, така й країна", — пишуть користувачі.

Чи є межа маразму?

Тепер, щоб потрапити в цей заклад, треба купити квиток в касі автовокзалу (в Бахчисараї на автостанції відстань від кас до закладу близько 100м). Виїхати-то Ви поїдете, а ось добігти можна не встигнути. Хай щастить!! pic.twitter.com/uRTaCAnInG - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) July 31, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії жінка сходила до туалету просто в залі супермаркету.

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