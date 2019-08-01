Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Головне донести і не розплескати": в Криму поскаржилися на нове "покращення"

4.1т Читати матеріал російською

У Бахчисараї в анексованому Криму помітили чергове "покращення" життя.

Так, на автовокзалі створили дивну систему відвідування громадського туалету. Щоб зайти до вбиральні, необхідно купити квиток у касі, яка розташована від неї на значній відстані.

"Чи є межа маразму? Тепер, щоб потрапити в цей заклад, треба купити квиток у касі автовокзалу (в Бахчисараї на автостанції відстань від кас до закладу приблизно 100 м). Виїхати-то ви поїдете, а ось добігти можна не встигнути. Удачі!" — підписала відповідні фото в Twitter RoksolanaToday&Крим25%.

У коментарях сміються з "покращення".

"Головне не добігти! Головне донести і не розплескати!", "Аксьонов не какає", "Які туалети, така й країна", — пишуть користувачі.

Новини
"Немає туалетів і душ на видноті!" Окупанти у Криму провалили курортний сезон. Фото
"Головне донести і не розплескати": в Криму поскаржилися на нове "покращення"
"Головне донести і не розплескати": в Криму поскаржилися на нове "покращення"
"Головне донести і не розплескати": в Криму поскаржилися на нове "покращення"

"Головне донести і не розплескати": в Криму поскаржилися на нове "покращення"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії жінка сходила до туалету просто в залі супермаркету.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
2
14
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Интересно, а при Украине там вообще были туалеты? Или бесплатно под кустики?
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Валевич Борис
Валевич Борис
зато вернулись в родную гавань
Показати коментар повністю
Відповісти
1
4
Сохар Лидия
Сохар Лидия
Колорад Ваня, Ну и живите в своем говне
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Колорад Ваня
Колорад Ваня
Валевич Борис, вернулись и тут ты ничего поделать не можешь, остаётся тебе только сопли жевать и дерьмом плеваться - такова твоя судьба.
Показати коментар повністю
Відповісти
4
0

Блоги / думки

ads pixel