Головлікар лікарні Києва: прибуває все більше важкої молоді, реанімації перевантажені

Київська міська клінічна лікарня №4, що є опорним медзакладом першої хвилі для лікування хворих на коронавірус, заповнена на 95%. Реанімаційні відділення працюють у посиленому режимі.

З тяжкою формою COVID -19 до медичного закладу госпіталізується все більше людей молодого віку. 80% усіх пацієнтів потребують кисневої терапії. Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповіла директорка (головлікарка) лікарні Тетяна Мостепан.

– Прогнози абсолютно невтішні. Декілька тижнів тому ВООЗ говорила, що восени в нас буде чи не до 9 тисяч випадків на добу. Ви підтверджуєте це чи ні? Можливо, навіть будуть ще більші цифри?

– Я скажу так. Усе ж таки та інформація про те, що нібито коронавірус – це фейк, що його не існує, зіграла з нами злий жарт. Люди почали нехтувати всіма засобами захисту, перестали використовувати маски в громадських місцях. Це стосується і відстані 1,5-2 метри. Тому ми бачимо результати всіх цих речей, такі рекорди.

Дійсно, зараз усі зосереджені на ліжках. Над цим працює і Департамент охорони здоров’я. Щодня кількість ліжок у місті Києві збільшується, ліжка перепрофілюються на інфекційні. Насправді вся ця ситуація контролюється з березня.

Але якщо зараз наші люди не будуть свідомо підходити до цієї ситуації і продовжувати не вірити в коронавірус, то ми, на жаль, будемо бачити такі цифри або навіть і більші.

Тому я закликаю наше населення берегти себе, берегти своїх близьких, не нехтувати засобами захисту, тримати дистанцію, надівати маски у громадських місцях, у закритих приміщеннях. Тому що, якщо людина в масці й дотримується дистанції, фактично вона на 80% мінімізує ризики захворіти.

Звичайно, молодь, люди з сильнішим імунітетом хворіють, але переносять хворобу більш-менш нормально. Але є група ризику – це люди, які мають супутні захворювання, хронічні, з кардіологічним анамнезом, з онкологічним анамнезом, з цукровим діабетом, з ожирінням. Ці люди перебувають під прицілом коронавірусу, у них перебіг хвороби важкий.

Але маємо сказати, що останнім часом досить складно переносять хворобу і пацієнти більш молодого віку. Хвороба омолодилася.

– Як ви можете пояснити це зі своєї практики? Вірус вже адаптувався? Адже ми знаємо, що він досить швидко мутує. Тепер він вражає і молодих?

– Насправді він і раніше вражав молодих. Просто молодь, скажімо, люди, які мають гарне здоров’я, імунну систему, переносять хворобу в легкій формі. Багато випадків, коли молода людина хворіла, навіть про це не знаючи. Потім ми бачимо імуноглобуліни, антитіла й розуміємо, що вона вже перенесла цю хворобу.

Вражає коронавірус абсолютно всіх – від молодих до літніх людей. Йдеться про те, у кого який перебіг. У молодих людей він більш легкий. Хай там що, він і залишається більш легким. Більшість реанімаційних хворих – це вікова група з супутніми захворюваннями.

– Ви сказали, що тепер важких хворих серед молоді побільшало. Можете пояснити чому?

– Насамперед тому, що не звертаються до сімейного лікаря. Починають лікуватися вдома з інтернетом, призначати самі собі нереальну антибактеріальну терапію, якісь ліки.

Але я хочу, щоб усі зрозуміли: кожна пігулка має свою побічну дію. Кожне лікування має свої наслідки. І саме таких хворих ми сьогодні бачимо – які самі лікуються вдома, а потім ми боремося не тільки з коронавірусною хворобою і з її ускладненнями, а ми ще боремося із ускладненнями, які вони набули, приймаючи неконтрольовану терапію.

Я наголошую: ніколи не потрібно нічого приймати, окрім, можливо, якихось профілактичних речей, вітаміну С або полівітамінів. Якщо хворий бачить, що в нього погіршується стан, що в нього з’явилася якась віддишка, що він себе дуже погано почуває, якщо в нього висока температура, він має одразу звернутися до сімейного лікаря й не зволікати. Якщо це критичний стан – до швидкої медичної допомоги.

Самому з цієї ситуації дуже складно виходити.

– Чи достатньо ліжкомісць у вашій лікарні? Можливо, ви також знаєте ситуацію й по Києву.

– Насправді це гаряче питання. Щодня ми збираємося на штабі, обговорюємо і аналізуємо ліжкофонд міста Києва, і наша лікарня не виняток. Наш інфекційний госпіталь спочатку заходив із 375 ліжками. Зараз ми розширили його до 435 ліжок. Я не думаю, що це буде останнє наше розширення, перепрофілювання ліжок.

Стосовно ліжок, звичайно, наше керівництво працює і в міру надходження вони перепрофільовуються і організовуються.

Але справа не в цьому. Я хочу закликати людей, щоб вони свідомо підійшли до цього питання, тому що ми бачимо ці приголомшливі рекордні цифри. Ми розуміємо, що всі ці люди мали контактних, і розуміємо, що через тиждень-два цифри збільшаться удвічі. Це все зрозуміло, тут секрету немає.

Щоб не було тяжких хворих, щоб люди не потрапляли у критичному стані, насамперед необхідно вчасно звернутися до лікаря. Це запорука того, що хвороба буде перенесена в більш-менш легкій формі, що вона не буде запущена й не будуть приєднані супутні захворювання.

– Не зовсім зрозуміла ситуація з ліжкомісцями. Їх зараз достатньо чи ні?

– На сьогоднішній день їх достатньо, але я можу сказати чітко, що наша лікарня заповнена на 95%. Ми є опорною лікарнею першої хвилі. Зараз задіяні лікарні, які ідуть другою хвилею. Вони розгортають ліжка. Ліжковий фонд для лікування коронавірусних хворих збільшується щодня. Щодня це моніториться і щодня збільшується.

У нас достатня кількість стаціонарів і ліжок. Але, мабуть, буде йтися про те, що ці ліжка мають бути насамперед кисневі, біля них мають бути профільні спеціалісти. Наприклад, у нас у лікарні ми маємо мультидисциплінарний підхід. У нас до лікування коронавірусних хворих долучаються всі – кардіологи, невропатологи, терапевти, пульмонологи. Мабуть, більше йдеться про це.

– Дозвольте тут дуже важливе уточнення. Пан міністр Степанов сказав, що проблем із киснем немає. Це перший момент. Друге – багато медиків говорили про те, що апаратів ШВЛ достатньо, але недостатньо людей, які вміють ними користуватися. Яка ситуація у вас? Можливо, ви знаєте і про ситуацію в столиці.

– Я буду насамперед говорити про наш заклад. На сьогоднішній день у нас достатня кількість апаратів ШВЛ і кисневих ліжок, які надають медичну допомогу. Але ми розуміємо, що апарати ШВЛ не скасовують роботу біля нього лікаря-анестезіолога, середнього та молодшого медичного персоналу.

У нас працює дві реанімації. Реанімація, в якій було 9 ліжок, сьогодні працює на 15, а в якій було 6 – тепер 9. Персонал у якій кількості був, у такому і є.

На сьогоднішній день ми справляємося з цією ситуацією, але скажу чесно, ми думаємо про те, щоб розгортати, збільшувати, можливо, створювати ще одне реанімаційне відділення. Це пов'язано з тим, що хворі, які сьогодні госпіталізуються, набагато тяжчі, ніж ми бачили в червні, в липні. Це зовсім інший контингент.

– А медичного кисню достатньо? Підтверджуєте слова міністра?

– У нашому закладі – так.

– А щодо столиці вам відомо? Можливо, ви спілкуєтесь із колегами.

– Мабуть, варто звернутися до інших директорів медичних закладів. Усе ж таки вони повинні відповідати за ці речі. Але те, що ми можемо сказати, – фактично 80% хворих, які на сьогоднішній день прибувають, потребують кисневого ліжка.

– Ви сказали, що ваша лікарня заповнена на 95%. Ці 5%, які лишаються, – це на скільки днів?

– Справа в тому, що лікарня не може оперувати сталими одиницями. Щодня в нас йде виписка близько 50 пацієнтів, щодня йде прийом хворих. Ця цифра не може бути сталою.

Звичайно, ми як лікарня, в якій розташований стаціонар, беремо винятково хворих середньої тяжкості, ближче до тяжкої. Хворі з легким перебігом мають лікуватися амбулаторно, їх має лікувати сімейний лікар. Ми беремо на себе більш серйозних хворих.

Щойно критичний стан хворого знятий і він перестає потребувати інфузійної терапії, внутрішньом’язових ін’єкцій, внутрішньовенних ін’єкцій, якщо він уже готовий переходити на таблетовану форму лікування, він продовжує лікування вдома.