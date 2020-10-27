Головлікарка лікарні Києва: пацієнтів із COVID-19 більше не тримають у стаціонарах, а безсимптомним загрожує удар

На сьогоднішній день коронавірус в Україні поширюється в геометричній прогресії. Можна очікувати, що захворюваність вийде на другий і третій рівень, про які казав міністр охорони здоров’я.

Хворих на коронавірус більше не тримають у стаціонарах столиці до повного одужання, тому що ліжок катастрофічно не вистачає. Їх виписують, щойно стан стабілізується.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповіла директорка (головна лікарка) Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан.

– Як швидко Україна зараз може рухатися між першим, другим і третім рівнем, про які говорив міністр охорони здоров’я Максим Степанов?

– Розумієте, що кількість тестувань, які проводяться на периферії, не така велика. Тому ми можемо припустити, що хворих насправді більше. Те, що хвороба висококонтагіозна і розповсюджується в геометричній прогресії, ми також бачимо.

Мені здається, що вже увімкнувся певний механізм і просто так спинити процес у нас вже не вийде.

Я б хотіла звернутися до населення, до наших людей, щоб вони робили все, щоб не потрапити до шпиталю, не потрапити до наших стаціонарів, хоча наші медичні працівники працюють не покладаючи рук. Якщо доведеться розгортати об’ємні шпиталі, буде велика проблема, де взяти медперсонал.

Люди можуть вберегти себе і своїх близьких тільки одним – тим, про що ми весь час говоримо. Маски в громадських місцях тощо, а також превентивна медицина, яку ніхто не скасовував. Це прогулянки на свіжому повітрі, повноцінне харчування, повноцінний сон.

У період осені можна вживати вітамін С, Омега, цинк, вітамін D, для того щоб максимально укріпити свій імунітет, щоб в організму були резерви боротися з цією хворобою, щоб її можна було перенести в легкому ступені й не потрапити до шпиталю.

Звичайно, в шпиталі будуть ті люди, які належать до групи ризику, з супутніми захворюваннями, яким не так просто буде вийти з цього стану.

Але все ж таки я закликаю людей звертатися до лікарів, якщо почувають себе погано, не займатися самолікуванням. Тому що кожна пігулка, кожний препарат має як показання, так і пропипоказання, і для кожного вони індивідуальні.

– Наскільки Україна близька до другого чи третього рівня, про які говорить пан міністр?

– Я думаю, що досить близька, зважаючи на кількість госпіталізації. Ми бачимо це абсолютно щодня. Ми чітко розуміємо, що сьогодні всі хворі, кількість яких побила рекорди, мають контактних осіб. Тобто в будь-якому разі захворюваність буде збільшуватися.

– Отже, за тиждень може бути 9,5 тисячі нових хворих на добу?

– Прогнозувати таке абсолютно можна.

Наша лікарня в проєкті голландської міжнародної системи, там ми дивимося прогнози на тиждень вперед за показником заповненості ліжок у стаціонарах. І можу чітко вам сказати, що ця цифра за прогнозами не зменшується.

– Яка заповненість зараз у вас?

– Заповненість фактично 95%, але в нас шалена виписка.

Ми фактично щодня виписуємо по 60-70 людей. Ми вже давно не працюємо в такому легкому режимі, коли пацієнт може перебувати зайвий день на ліжку. Критичний стан знято, пацієнт стабілізований, він тримає сатурацію, дихає і доліковуватися має вдома, його вже має доводити первинна ланка.

Неможливо тримати пацієнтів, як це було раніше, до повного одужання. Зараз такого не буде. І я думаю, що жодна лікарня не дозволить собі працювати в такому режимі.

– Чи бувають такі випадки, що ви пацієнтів виписуєте, відправляєте додому, а потім їхній стан погіршується, і їм доводиться звертатися до вас повторно?

– Ні. Ми маємо чіткі критерії. Якщо ми розуміємо, що пацієнт уже подолав небезпеку, отримав рекомендації, таких речей немає.

– Чому я про це запитую, тому що ми бачимо в медіа повторне зараження. Тут досить суперечна ситуація. Дехто каже, що це унікальні випадки, інші кажуть, що їх досить багато. У Норвегії заявляють, що виявили мутацію коронавірусу, що він став більш заразним. Японські вчені кажуть, що наслідком зараження може бути випадіння волосся і, можливо, навіть зниження розумових здібностей.

– Дійсно, хворі зараз потрапляють до лікарні в більш важкому стані. Це хворі, яких не зрівняти з тими, яких ми мали в квітні чи травні. Вони стали більш тяжкими, починаючи з серпня, і майже всі з дихальною недостатністю.

Нам важко диференціювати, чи пов’язано це з тим, що вірус став більш агресивним, чи з тим, що люди стали більш легковажними. На нашу думку, все ж таки вірус став реактивнішим.

Але люди нехтують тим, що в них температура, вони її збивають, продовжують ходити… Хочеться звернутися до тих, хто вже захворів. Усе ж таки дотримуйтеся режиму, не переносьте хворобу на ногах, не ходіть по супермаркетах, перебувайте в спокої, в ізоляції, випивайте до 5 літрів рідини на добу.

– А з приводу побічних наслідків хвороби?

– Насправді ні для кого не секрет, що фактично ми лікуємо не сам коронавірус, як і будь-який вірус, як грип, а його ускладнення. Коронавірус впливає не лише на легені, а й на нервову систему, на печінку, на серце. Ми вже зараз бачимо інфаркти, інсульти і так далі. Це все є ускладнення, що спровоковані вірусом.

Звичайно, кожний організм індивідуальний, у кожного є свої слабкі місця. І ми бачимо по деяких наших пацієнтах, що навіть ті, хто переносить корнавірус безсимптомно, що потім вони можуть мати проблеми з нирками, загострення подагри.

Отже, не варто спішити з висновками, що, мовляв, у тих, хто перехворів безсимптомно, все надзвичайно добре. Ні, через місяць ми бачимо ще якісь випадки. Не у всіх, звичайно, але буває.