Головлікар "Феофанії" розповів про умови лікування Зеленського

Президент України Володимир Зеленський перебуває в лікарні "Феофанія" на тих самих умовах, що й інші пацієнти.

Як заявив "Інтерфакс-Україна" головний лікар "Феофанії" Ігор Семенів, сума утримання президента така сама, як і кожного пацієнта, який потрапляє до лікарні з коронавірусом – в середньому 7,8 тис. грн на день.

"Сума може змінюватися, адже залежить від препаратів і процедур, які роблять пацієнтові. Так, не щодня роблять КТ і тест, препарати можуть змінювати залежно від симптоматики. Для президента немає окремого бюджету. Він перебуває в лікарні рівно на тих самих умовах, що й інші", – запевнив він.

Семенів нагадав, що "Феофанія" з початку вересня почала приймати хворих на COVID-19 і прийняла вже 120 осіб.

"І бюджет для кожного – однаковий. І це зовсім не 2,7 млн грн, узятих із нізвідки. Такі витрати на пацієнта взагалі важко уявити", – зазначив головлікар.

За його словами, Зеленський почувається добре, поки що немає жодних ознак, що перебіг хвороби може ускладнитися.

"Навпаки, є симптоми, які дають змогу сподіватися на швидке одужання", – додав Семенів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що президент України Володимир Зеленський і глава Офісу президента Андрій Єрмак, які захворіли на коронавірус, перебувають на лікуванні в "Феофанії".

Їх розмістили в ізольованих палатах зі спеціальним зв'язком, розповів радник Єрмака Михайло Подоляк.

Тим часом Зеленському нагадали обіцянку заборонити VIP-палати для політиків у разі COVID-19.