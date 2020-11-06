Голова Вінницької ОДА захворів на COVID-19
Пневмонію від COVID-19 підтвердила томографія
Борзов нагадав, що Вінниця перебуває на межі "червоної" зони
Голова Вінницької обласної адміністрації Сергій Борзов захворів на COVID-19, і буде перебувати на самоізоляції.
Про свій діагноз чиновник повідомив в Facebook. Він також закликав людей берегти себе й дотримуватися карантинних правил.
"У мене коронавірус. Сьогодні ковідну пневмонію підтвердила комп'ютерна томографія. Зрозуміло, що деякий час я буду на самоізоляції. Але не самоізолююся від життя Вінницької області. Так, я теж потрапив до статистики інфікованих", – написав Борзов.
Він зазначив, що для коронавірусу не мають значення соціальний статус, посада або професія.
"Будь ласка, дотримуйтеся карантинних правил. Пам'ятайте, що поруч із вами є ті, хто в зоні ризику", – закликав глава ОДА.
Також він зазначив, що з 9 листопада Вінницька область уперше на карантинній мапі матиме "червону" зону – місто Козятин і Тиврівський район. На межі "червоної" зони і сама Вінниця.
У Вінницькій області за минулу добу коронавірус уперше виявлено в 279 осіб, зареєстровано 8 летальних випадків.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів захворів на коронавірус COVID-19 і пішов на ізоляцію.
Віталій Граждан, який виграв вибори і став мером Білгорода-Дністровського Одеської області, захворів на коронавірусну хворобу.
Також про інфікування COVID-19 повідомив нардеп від "Слуги народу" Олексій Мовчан, який нещодавно їздив до ЗСУ на Донбас.