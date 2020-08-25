Голова Тернопільської ОДА заразився коронавірусом

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш зізнався, що у нього лабораторно підтвердили зараження коронавірусом.

Нині чиновник перебуває на стаціонарному лікуванні в медустанові. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Самопочуття – не найкраще. Вирішуватиму проблеми області надалі дистанційно. За час епідемії ми вже виробили цю навичку", – запевнив Труш.

Голова Тернопільської ОДА працює в медичній палаті (Facebook Володимир Труш)

Очільник Тернопільщини підкреслив, що медики діагностували у нього пневмонію й призначили курс медикаментозного лікування.

"Отримую необхідну допомогу, але паралельно продовжую працювати", – додав він.

Пізніше хворий Труш висловив стурбованість, що COVID-19 може "знову паралізувати Тернопільщину". Адже, за його словами, остання статистика щодо захворюваності сумна, а десятки важких пацієнтів не можуть самостійно дихати.

"Так, я не присутній на роботі фізично, але продовжую координувати процеси. Ситуація із захворюванням на COVID-19 залишається складною... Коронавірус – це не жарт, не метод політичного впливу чи надумана технологія. Тому наполегливо прошу кожного дотримуватися карантинних заходів", – додав голова ОДА.

Повідомлення голови Тернопільської ОДА (Facebook Володимир Труш)

Скриншот посту (Facebook Володимир Труш)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Тернопільській області зафіксували декілька повторних випадків зараження COVID-19. Один пацієнт заразився втретє.