Очільник Рівненської ОДА захворів на COVID-19

Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль захворів на коронавірусну інфекцію.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. Чиновник перебуває на самоізоляції.

"Друзі, на жаль, COVID-19 добрався й до мене. ПЛР-тест показав позитивний результат.

Почуваюсь нормально. Ускладнень немає. Впродовж двох тижнів буду вдома, але працюватиму в онлайн режимі", – написав він.

Коваль вкотре наголосив, що "коронавірус – це не жарти".

"Дотримуйтесь карантинних обмежень. Носіть маски, не забувайте про дотримання дистанції, дезінфікуйте руки та робочі поверхні. Бережіть себе і будьте здорові!" – звернувся він до українців.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що мер Києва Віталій Кличко оговтався від коронавірусу, на який хворів із кінця жовтня. На брифінгу він розповів, що радий повернутися до активної роботи.