Голова МОЗ забив на сполох через другий етап медреформи: не будемо розповідати казки

До Міністерства охорони здоров'я України надходять вкрай тривожні сигнали з приводу аудиту другого етапу медреформи.

Про це заявив голова відомства Максим Степанов на брифінгу 25 квітня, підкресливши, що ситуація буде вивчатися і висвітлюватися максимально прозоро (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми бачимо, що десь планується скорочення медпрацівників до кінця року, десь планується зниження рівня зарплати, десь починають відправляти медпрацівників в неоплачувану відпустку. Я повідомляю, що ми хочемо бути максимально відкритими і чесними. Хочемо показати реальний стан речей, що у нас відбувається, а не розповідати якісь казки, якими іноді нас годували попередні чиновники", – категорично висловився міністр.

Медреформа в Україні "Форіншурер"

За словами Степанова для цього 25 квітня він має намір поїхати в три лікарні на Київщині, щоб поспілкуватися про проблеми, які виникли, з медиками та пацієнтами.

"Щоб побачити на власні очі, що відбувається в конкретних лікарнях різного рівня, я їду в Київську область, де відвідаю три лікарні. Це і обласна лікарня, і районні. Хочу поспілкуватися з лікарями, з пацієнтами, почути їх думку, думку людей, заради яких робиться ця реформа", – поділився планами очільник МОЗу.

Степанов підкреслив, що реформа повинна бути завершена з нескороченими медиками, з ростом їх зарплат, а також з якістю медицини, якою пишатимуться.

"Все це залежить від кроків, які ми будемо робити зараз, під час другого етапу медреформи", – резюмував міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Степанов назвав головним ризиком другого етапу медичної реформи, який стартував 1 квітня, масове скорочення лікарів і медперсоналу. Він пообіцяв не допустити цього.