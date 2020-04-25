Голова МОЗ оголосив два гучних рекорди в боротьбі з COVID-19 в Україні

В Україні 24 квітня зафіксовано два рекорди боротьби з коронавірусом – максимальну кількість пацієнтів, які одужали, і максимальне число тестувань методом ПЛР.

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Про це на брифінгу 25 квітня заявив міністра охорони здоров'я України Максим Степанов і подякував за це медикам (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Коронавірус в Україні LIGA.net

"Дуже хороша новина – 181 пацієнт одужав, в тому числі 19 дітей. Це наш чудовий рекорд. І за нього я, в першу чергу, хочу подякувати нашим лікарям, медикам", – сказав він.

Також Степанов наголосив, що за попередню добу здійснено 5 825 досліджень методом ПЛР, що також є рекордним показником.

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