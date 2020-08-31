Голова Львівської облради заразився COVID-19

Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин заразився коронавірусом (COVID-19).

Про це чиновник повідомив на своїй сторінці в Facebook. Він зазначив, що його самопочуття погіршилося ще в п'ятницю, 28 серпня.

"Вирішив перестрахуватися і здав ПЛР-тест. Результат розвіяв мої надії – "РНК вірусу SARS - CoV2 виявлено". Далі діяв по протоколу – сімейний лікар, антибіотики і самоізоляція. Попередив всіх з ким контактував останні кілька днів", – розповів Ганущин.

Голова облради додав, що зараз відчуває себе "як при легкій застуді, яка сильно стомлює, як 10 км підтюпцем або з рюкзаком в горах".

Голова Львівської облради Олександр Ганущин заразився на COVID-19. Скріншот

Відзначимо, що з 31 серпня, в Україні почали діяти нові зони адаптивного карантину і Львів увійшов до "помаранчевої" зони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 31 серпня, в Україні офіційно підтверджено 121 215 випадків на COVID-19. З них 2 141 – виявлений за минулу добу.