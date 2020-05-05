Директор Глухівської міської лікарні в Сумській області оголосив голодування, тому що його установу недофінансували.

Анатолій Кияшко заявив про це у своєму відеозверненні, яке опублікувала місцева телерадіокомпанія (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).

Голова лікарні на Сумщині оголосив голодування через нестачу фінансування

Він уточнив, що його лікарня не може укласти договір із Національною службою здоров'я України на фінансування в повному розмірі. Повне фінансування вона не може отримати, тому що під час подачі статистики через помилки в НСЗУ направили дані не за повний рік, а квартал. Ці відомості стосувалися кількості осіб, яких проконсультували, лікували або зробили операцію за 2018 рік.

Як наслідок, грошей не вистачає навіть на виплату зарплат співробітникам.

"За півтора місяці я зробив усе, що було в моїх силах: звертався за допомогою в різні інстанції, але результату не було. Відсьогодні я оголошую голодування, яке триватиме доти, доки колектив не отримає зарплату", – пояснив Кияшко.

Він додав, що лікарня не раз повідомляла НСЗУ про помилку в статистиці, але її ніхто так і не виправив.

"Через це лікарня отримала кошти не в повному обсязі, а лише на три місяці – 867 тисяч гривень", – зауважив Кияшко.

За його словами, помилку обіцяють виправити через два-три дні, але незважаючи на це, він продовжить своє голодування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на лікування психічно хворих людей у Київській області Національна служба здоров'я України виділила третину від обіцяної суми. За словами головного психіатра Київської області Геннадія Зільберблата, в НСЗУ заявили, що грошей більше не буде і запропонували вигнати половину хворих і співробітників.