Голова лікарні на Сумщині оголосив голодування через нестачу фінансування
Директор Глухівської міської лікарні в Сумській області оголосив голодування, тому що його установу недофінансували.
Анатолій Кияшко заявив про це у своєму відеозверненні, яке опублікувала місцева телерадіокомпанія (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).
Він уточнив, що його лікарня не може укласти договір із Національною службою здоров'я України на фінансування в повному розмірі. Повне фінансування вона не може отримати, тому що під час подачі статистики через помилки в НСЗУ направили дані не за повний рік, а квартал. Ці відомості стосувалися кількості осіб, яких проконсультували, лікували або зробили операцію за 2018 рік.
Як наслідок, грошей не вистачає навіть на виплату зарплат співробітникам.
"За півтора місяці я зробив усе, що було в моїх силах: звертався за допомогою в різні інстанції, але результату не було. Відсьогодні я оголошую голодування, яке триватиме доти, доки колектив не отримає зарплату", – пояснив Кияшко.
Він додав, що лікарня не раз повідомляла НСЗУ про помилку в статистиці, але її ніхто так і не виправив.
"Через це лікарня отримала кошти не в повному обсязі, а лише на три місяці – 867 тисяч гривень", – зауважив Кияшко.
За його словами, помилку обіцяють виправити через два-три дні, але незважаючи на це, він продовжить своє голодування.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на лікування психічно хворих людей у Київській області Національна служба здоров'я України виділила третину від обіцяної суми. За словами головного психіатра Київської області Геннадія Зільберблата, в НСЗУ заявили, що грошей більше не буде і запропонували вигнати половину хворих і співробітників.