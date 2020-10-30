Голова КСУ спантеличив журналістів проханням з ними сфотографуватися. Відео конфузу

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький на початку брифінгу, присвяченого скандальному рішенню про скасування відповідальності за незаконне збагачення, спантеличив журналістів проханням про спільне фото.

Вийшовши до журналістів, Тупицький розповів про формат роботи і запропонував перед важливою розмовою сфотографуватися із журналістами (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Своє бажання він пояснив тим, що вперше в житті зустрічається із журналістами у такій великій кількості.

"Дозвольте мені для першого разу сфотографуватися з вами разом, якщо ви не заперечуєте. Потім ми проведемо робочу зустріч... Ми все одно в ефірі. Чи є заперечення?", – сказав Тупицький.

Але журналісти відповіли, що хочуть почати із важливішого й перенесли фотосесію на кінець брифінгу.

"Буде так, вас же більшість. У нас же рішення ухвалюються колегіально. Тому будемо вважати, що мою пропозицію перенесено на пізніше", – зазначив він.

Однак після брифінгу журналісти завалили Тупицького запитаннями, і він пішов без обіцяного фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 жовтня голова КСУ виступив на брифінгу, де розповів про законопроєкт президента та допити в Державному бюро розслідувань.