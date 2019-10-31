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31 жовтня • оновлено в 18:32
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Голова комітету з нацпремії Шевченка подав у відставку: у чому справа

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Український письменник, сценарист та публіцист Юрій Щербак подав у відставку з посади голови Комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка.

З відповідної заявою Щербак звернувся до президента України Володимира Зеленського 31 жовтня. Він нагадав, що під час своєї роботи працював чесно та відповідально, відзначивши Шевченківськими преміями визначних українських письменників і митців.

"Складаю глибоку подяку членам Комітету і працівникам апарату за самовідданість і об'єктивність. Можемо з гордістю повторити Шевченкові слова: " У нас нема зерна неправди за собою"", - зазначив Щербак.

Юрій Щербак

Юрій Щербак

umoloda.kiev.ua

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Крім того, він зауважив, що серед кандидатів на посаду голови Шевченківського комітету хотів би бачити одного з авторитетних і відомих митців - таких, наприклад, як Іван Малкович, Сергій Жадан, Ада Роговцева, Михайло Слабошпицький, Павло Мовчан, Оксана Пахльовська.

"Слід пам'ятати, що мистецтво не терпить дрібної політичної кон'юнктури та кампанійських "перезавантажень", - додав Щербак.

Як писав OBOZREVATEL, у Швеції 10 жовтня назвали двох лауреатів Нобелівської премії з літератури – за 2018 і 2019 роки. Ними стали польська письменниця Ольга Токарчук і Пітер Гандке (з Австрії) відповідно.

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