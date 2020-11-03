Голова Кіпрської церкви – про ПЦУ: Російська церква повинна прийняти Томос

Предстоятель Кіпрської церкви Блаженнійший Хризостом ІІ вкотре засвідчив своє визнання автокефалії Православної церкви України і наголосив, що це має зробити увесь православний світ, враховуючи Росії.

Свою позицію ієрарх озвучив під час телефонної розмови із Митрополитом Київським та всієї України Епіфанієм, написав у Facebook речник Київської митрополії ПЦУ, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря.

За його словами, предстоятель Кіпрської церкви наголосив на тому, що через рішення Вселенського патріархату, яке засвідчується Томосом, отримали свій автокефальний статус всі нові автокефальні церкви. Тому немає підстав ставити під сумнів Томос про автокефалію Церкви України.

"Архієпископ Хризостом висловив переконання, що інші помісні церкви, включаючи Російську, повинні сприйняти той факт, що Українській церкві наданий Томос і вона є в Диптиху автокефальних церков", – наголосив Зоря.

"Ми поминаємо ваше святе ім'я за літургією серед імен предстоятелів автокефальних церков після імені Митрополита Чехії та Словаччини, і бажаємо вам, нашому улюбленому брату, успішного служіння", – процитував він слова Хризостома ІІ.

Крім того, архієпископ запросив Епіфанія відвідати з візитом Кіпрську церкву. "Всі країни зараз перебувають у складних обставинах через пандемію, але прошу ваше блаженство пам'ятати про це запрошення, ми будемо раді бачити вас на Кіпрі, піднести з вами молитву", – сказав предстоятель.

Зі свого боку Епіфаній подякував Хризостому ІІ за приєднання Кіпрської церкви до числа помісних церков, які послідували Томосу про автокефалію ПЦУ та за запрошення.

"Ми всі радіємо встановленню між нашими помісними церквами повноти молитовного і євхаристійного спілкування", – підкреслив Митрополит Київський та всієї України.

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