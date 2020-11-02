Голова Івано-Франківської ОДА захворів на COVID-19

Вікторія Довгань Суспільство 10:45, 2.11.2020 Оновлено: 10:59, 2.11.2020

Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Федорів захворів на коронавірус COVID-19 та пішов на ізоляцію.

Про це чиновник написав на особистій сторінці у Facebook, зазначивши, що перебіг хвороби відносно легкий, тому його не госпіталізовано.

"Дійшла черга і до мене – отримав позитивний результат ПЛР-тесту. Самопочуття задовільне, лікуюся вдома під постійним контролем сімейного лікаря", – зазначив Федорів.

Крім того, він закликав українців користуватися засобами індивідуального захисту та дотримуватися карантинних правил, аби зберегти здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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