Голова Івано-Франківської ОДА захворів на COVID-19

Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Федорів захворів на коронавірус COVID-19 та пішов на ізоляцію.

Про це чиновник написав на особистій сторінці у Facebook, зазначивши, що перебіг хвороби відносно легкий, тому його не госпіталізовано.

"Дійшла черга і до мене – отримав позитивний результат ПЛР-тесту. Самопочуття задовільне, лікуюся вдома під постійним контролем сімейного лікаря", – зазначив Федорів.

Крім того, він закликав українців користуватися засобами індивідуального захисту та дотримуватися карантинних правил, аби зберегти здоров'я.

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