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4 травня • оновлено в 23:01
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Голова Держприкордонслужби України розкрив результат тесту на COVID-19

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У голови Державної прикордонної служби України Сергія Дейнеки не підтвердився діагноз коронавірусу COVID-19.

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Про це він сам написав на особистій сторінці в Facebook, відзначивши, що його тест на наявність інфекції дав негативний результат.

"Деякі ЗМІ, які такими навіть важко назвати, сьогодні поспішили першими поширити повідомлення, що я, начебто, маю симптоми захворювання на коронавірус і високу температуру. Заявляю, моя температура в нормі, вранці вона становила 36,3, а стан здоров'я задовільний. При цьому наголошу, температурний скринінг проходить кожен наш співробітник, який заходить на територію службових приміщень, і я не становлю виключення", – наголосив Дейнеко.

Сергій Дейнеко

Сергій Дейнеко

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"Додам, що через поширення коронавірусу кожен перебуває в зоні ризику та може захворіти. Проте підстав говорити, що я маю симптоми і підозру на коронавірус, не було і не має. Я свідомо ставлюся до недопущення поширення захворювання і таку ж роботу проводжу по всій Держприкордонслужбі", – додав він.

За словами очільника відомства, тестування проходять в багатьох прикордонних підрозділах, в тому числі й в адміністрації, аби вчасно реагувати на виклики і нікого не наражати на небезпеку.

"Результат мого тесту, який я свідомо здав – негативний. Заявляю, у разі, якщо у якийсь період в мене підтвердиться захворювання, я сам все прокоментую і не збираюся цього приховувати.

А нагнітати нікому не раджу, а особливо розповсюджувати неправду", – підсумував Дейнеко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Державна прикордонна служба України
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