Голова Держприкордонслужби України госпіталізований з підозрою на коронавірус

Суспільство 16:21, 4.05.2020 Оновлено: 19:03, 4.05.2020

Глава Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко госпіталізований із високою температурою.

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Як повідомив виданню "Страна" сам Дейнеко, він перебуває в госпіталі Держприкордонслужби.

"Зараз немає підстав говорити, що в мене підозра на коронавірус... Якщо це буде підтверджено, я сам вам все прокоментую", – зазначив він.

Сергій Дейнеко здав тест на коронавірус

У коментарі OBOZREVATEL глава Держприкордонслужби сказав, що він здав тест на коронавірус, результат буде відомий до 17:00. Він додав, що наразі температура у нього 36,3 градусів. Пізніше стало відомо, що тест Дейнеки на коронавірус показав негативний результат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від "Слуги народу" Андрій Холодов заявив, що залишився на самоізоляції на острові Кіпр через симптоми коронавірусу.

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