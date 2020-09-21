Голова Держприкордонслужби про скандал з прикордонником та ЗСУ: його суворо покарають

Глава Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко повідомив, що прикордонника Ігоря Шаруна, який порівняв військових ЗСУ зі свинями, чекає суворе покарання.

Як заявив він у Facebook, щодо цього випадку вже призначено службове розслідування.

"Я запевняю, військовослужбовець понесе сувору відповідальність. Відомство застосує всі правові механізми для притягнення до відповідальності за образу українських воїнів", – зазначив Дейнеко.

Він додав, що як керівник відомства вважає цей вчинок ганебним.

"Не дозволю паплюжити честь і гідність воїнів, моїх побратимів, колег і всіх, з ким продовжуємо боронити Україну. Одразу звертаюсь і до всіх своїх підлеглих – зважайте на свої дії. Це стосується і використання соціальних мереж, які стали невід’ємною частиною суспільства", – підкреслив глава ДПСУ.

За його словами, день і ніч тисячі прикордонників стоять на захисті кордону, протидіють спробам незаконного перетину держрубежу, викривають злочинців, припиняють незаконні оборудки, виконують завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил.

"Натомість лише один необдуманий вчинок військовослужбовця, може знівелювати всі наші здобутки. Кожен має відповідати за свої дії та вчинки", – констатував Дейнеко.

Скрін Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL: