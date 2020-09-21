Голова Держприкордонслужби про скандал з прикордонником та ЗСУ: його суворо покарають

Мирослав Семенюк Суспільство 14:53, 21.09.2020 Оновлено: 14:58, 21.09.2020

Глава Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко повідомив, що прикордонника Ігоря Шаруна, який порівняв військових ЗСУ зі свинями, чекає суворе покарання.

Як заявив він у Facebook, щодо цього випадку вже призначено службове розслідування.

"Я запевняю, військовослужбовець понесе сувору відповідальність. Відомство застосує всі правові механізми для притягнення до відповідальності за образу українських воїнів", – зазначив Дейнеко.

Він додав, що як керівник відомства вважає цей вчинок ганебним.

"Не дозволю паплюжити честь і гідність воїнів, моїх побратимів, колег і всіх, з ким продовжуємо боронити Україну. Одразу звертаюсь і до всіх своїх підлеглих – зважайте на свої дії. Це стосується і використання соціальних мереж, які стали невід’ємною частиною суспільства", – підкреслив глава ДПСУ.

За його словами, день і ніч тисячі прикордонників стоять на захисті кордону, протидіють спробам незаконного перетину держрубежу, викривають злочинців, припиняють незаконні оборудки, виконують завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил.

"Натомість лише один необдуманий вчинок військовослужбовця, може знівелювати всі наші здобутки. Кожен має відповідати за свої дії та вчинки", – констатував Дейнеко.

Скрін Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Ігор Шарун опублікував у соцмережі відео, на якому порівняв воїнів Збройних сил України зі свинями. Публікація з образами набрала 119 тисяч переглядів, близько п'яти тисяч лайків і 570 репостів від громадян Росії, які продовжили його масово поширювати.

  • Зі свого боку в Державній прикордонній службі відреагували на скандал зі своїм співробітником і призначили службове розслідування. Там відзначили, що військовослужбовець з таким ім'ям дійсно проходить службу в прикордонному відомстві.

  • Пізніше Шарун перепросив за свій вчинок. Він назвав свої дії необдуманими й ганебними.

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