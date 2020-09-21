Голова Держприкордонслужби про скандал з прикордонником та ЗСУ: його суворо покарають

Щодо випадку з образою Шаруном військових ЗСУ призначено службове розслідування
Відомство застосує всі правові механізми для притягнення прикордонника до відповідальності
Дейнеко вважає вчинок Шаруна ганебним
Глава Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко повідомив, що прикордонника Ігоря Шаруна, який порівняв військових ЗСУ зі свинями, чекає суворе покарання.
Як заявив він у Facebook, щодо цього випадку вже призначено службове розслідування.
"Я запевняю, військовослужбовець понесе сувору відповідальність. Відомство застосує всі правові механізми для притягнення до відповідальності за образу українських воїнів", – зазначив Дейнеко.
Він додав, що як керівник відомства вважає цей вчинок ганебним.
"Не дозволю паплюжити честь і гідність воїнів, моїх побратимів, колег і всіх, з ким продовжуємо боронити Україну. Одразу звертаюсь і до всіх своїх підлеглих – зважайте на свої дії. Це стосується і використання соціальних мереж, які стали невід’ємною частиною суспільства", – підкреслив глава ДПСУ.
За його словами, день і ніч тисячі прикордонників стоять на захисті кордону, протидіють спробам незаконного перетину держрубежу, викривають злочинців, припиняють незаконні оборудки, виконують завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил.
"Натомість лише один необдуманий вчинок військовослужбовця, може знівелювати всі наші здобутки. Кожен має відповідати за свої дії та вчинки", – констатував Дейнеко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Ігор Шарун опублікував у соцмережі відео, на якому порівняв воїнів Збройних сил України зі свинями. Публікація з образами набрала 119 тисяч переглядів, близько п'яти тисяч лайків і 570 репостів від громадян Росії, які продовжили його масово поширювати.
Зі свого боку в Державній прикордонній службі відреагували на скандал зі своїм співробітником і призначили службове розслідування. Там відзначили, що військовослужбовець з таким ім'ям дійсно проходить службу в прикордонному відомстві.
Пізніше Шарун перепросив за свій вчинок. Він назвав свої дії необдуманими й ганебними.