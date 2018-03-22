"Голосують за холодильник": окупований Крим викрили в корисливій підтримці Путіна

Жителі тимчасово окупованого Криму брали участь в нелегітимних виборах президента Росії і голосували за Володимира Путіна не через особливу любов до країни-агресора, а через прагнення мати комфортні умови життя (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Більш того, такі люди заради особистої вигоди в будь-який момент погодяться знову підняти над півостровом українські прапори, говорить журналіст Павло Казарін у відеоблозі, опублікованому на сторінці "Крим. Реалії" в Facebook.

"Більшість в Криму - воно не за Росію, воно за холодильник. Ці люди не їздили на "антимайдан", не сидять в окопах Донбасу, і навіть зміну прапора їм провела російська армія. Тому що більшості в Криму немає діла до того, якого кольору ці прапори", - переконаний він.

Таку соціальну поведінку Казарін називає патріотизмом побуту, послідовники якого, перш за все, хочуть безпеки і комфорту.

"Їхній головний тост - аби не було війни, головна турбота - як зібрати дітей до школи. Нормальні людські бажання. Якщо для комфорту і безпеки потрібно голосувати за Путіна, вони проголосують. А якщо заради комфорту потрібно буде дістати українські прапори - без проблем дістануть. Крім невеликої групи ідейних, які спалили для себе мости і тепер "топлять" за Росію. Бабло завжди перемагає зло", - підсумував журналіст.

Як повідомляв "Обозреватель", російський політолог, декан Вищої школи телебачення МДУ Віталій Третьяков заявив, що після нинішнього президентського терміну Путіна при певних умовах у тимчасово окупованому Криму може початися велика війна.