"Голосували за війну": журналіст пояснив плани Кремля на Україну

Війна на Донбасі дуже потрібна президенту Росії Володимиру Путіну для того, щоб його рейтинг і надалі залишався високим.

Як розповів журналіст Денис Казанський у своєму останньому відео на YouTube, в порівнянні з 2012-м у цьому році зросла явка виборців і відсоток підтримки Путіна.

"Чому це дивно? Тому що в 2012-му році рівень життя у Росії був загалом вищим. Тоді були вищі зарплати, якщо рахувати їх у доларах, тоді був міцнішим рубль, не було санкцій, не було війни. Проте тоді в 2012-му за Путіна проголосувало менше людей ніж тепер, коли у Росії є очевидні проблеми, навіть за офіційною статистикою", - розповів блогер.

Пояснити це можна, за його словами, тільки тим, що в РФ працює найпотужніша пропагандистська машина.

"Та сама пропаганда, яка 4 роки, звучить з "кожної праски". Пропаганда, зокрема ворожнечі з Україною, ворожнечі з Заходом, пропаганда війни, ось ці мультики, які Путін показує про нову сучасну зброю, пропаганда перемог у Сирії. Все це насправді діє - "мілітаристський угар" він досить ефективний, як би ми над ним не сміялися. В цілому все це тільки зміцнює популярність Путіна і його позиції", - пояснює Казанський.

Він зазначає, що на цих виборах росіяни фактично проголосували "за" війну.

"Це означає, що Кремль не буде відмовлятися від війни. Війну вести вигідно, тому що вона допомагає зберегти владу. В першу чергу це стосується війни на Донбасі. Тому як би то не було, але війна і страждання на Донбасі більш вигідні Кремлю, ніж Донбас спокійний і мирний", - зазначає блогер.

Як повідомляв "Обозреватель", на думку екс-депутата Держдуми Іллі Пономарьова, весь свій наступний термін Путін шукатиме наступника.