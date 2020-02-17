"Голосували не за це!" У Миколаєві звернулися до Зеленського через арешт заводу "Океан"

Працівники Миколаївського суднобудівного заводу "Океан" звернулися до президента України Володимира Зеленського з вимогою зупинити знищення підприємства.

Як передає видання НикВести, у Миколаєві відбувся мітинг проти арешту майнового комплексу заводу.

Співробітники заводу вийшли на мітинг з плакатами: "Зеленський, Миколаїв голосував не за це", "Окремо кожен з нас крапля, разом ми – "Океан", "Руки геть від "Океану", "Влада, не заважай корабелам працювати".

"Стратегічний завод "Океан" був нахабно атакований рейдерами, поставлено під загрозу зрив контрактів. Вперше "Океан" має пакет замовлень по суднобудуванню, судноремонту, обробці металу, мостобудування, робочі отримують стабільну заробітну плату. Я звертаюся до президента Володимира Олександровича. Не дайте рейдерам знищити єдиний в Україні суднобудівний завод", – оголосив вимоги представник трудового колективу заводу з багаторічним досвідом роботи на підприємстві Віктор Вольський.

На мітингу про свою позицію в даному конфлікті заявили мер міста Олександр Сенкевич і депутати Миколаївської міської ради. Глава Миколаєва заявив, що вважає, що президент України повинен взяти під особистий контроль питання з арештом "Океану".

"Сьогодні ми часто говоримо про інвестиції: "Приходьте до нас, дорогі інвестори". І ось, це люди, які говорять приходьте до нас і з вами надійдуть ось так. Я думаю, що президенту потрібно особисто взяти на контроль це питання, питання захисту миколаївців від рейдерства. Сьогодні рейдерство переросло на новий рівень. Президента вибрали для того, щоб сказати: "Ми проти того, що було раніше". Президент сьогодні не бачить, що за його спиною відбуваються такі події", – сказав він.

За інформацією інвестора заводу, миколаївського бізнесмена Василя Капацини ситуація з арештом загрожує економічним перспективам підприємства.

"Ніхто не буде працювати з заводом, який має кримінальну історію. Сьогодні мій генеральний директор, менеджмент, я – ми вмовляємо всіх наших замовників, мало на коліна не стаємо. Чесно скажу, іноді брешемо, щоб хоч якось утриматися на плаву, адже без замовлень нічого не вийде ... Суднобудівний завод – це замовлення, але, на жаль, мене ніхто не чує ...

Я намагаюся пробитися до Генерального прокурора України Руслани Рябошапки. Якби він мене прийняв, то ми б, напевно, не стояли тут ... Сьогодні тільки одна надія – гарант конституції повинен захистити людей, завод, Миколаїв від цього прокурорського свавілля. Я розповідаю про прості речі, але ви повинні розуміти, що за цим стоїть спроба людей, пов'язаних з Ігорем Юсуфовим (російський олігарх, ексчлен ради директорів "Газпрому" – Ред.), через жадібних прокурорів знищити наш завод", – сказав Капацина .

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишні російські акціонери Миколаївського суднобудівного заводу "Океан", які довели стратегічне для України підприємство до банкрутства, знову намагаються повернути контроль над заводом. Для цього вони чинять тиск на Генеральну прокуратуру України через депутатів партії влади.

У жовтні 2019 народний депутат-мажоритарник від президентської партії "Слуга народу" В'ячеслав Медяник прямо в сесійній залі Верховної Ради обговорював, як "вирішити" питання з прокуратурою.

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