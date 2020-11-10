"Голос" зажадав від РНБО надати докази впливу Росії на суддів КСУ

Рада національної безпеки й оборони України повинна надати докази впливу Росії на суддів Конституційного суду, про які було заявлено наприкінці жовтня.

Відповідне депутатське звернення скерував до секретаря РНБО Олексія Данілова заступник голови партії "Голос", перший заступник голови комітету ВР із питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин, повідомляє пресслужба політсили. Наголошується, що необхідна також інформація про розслідування правоохоронців у цій справі.

"Якщо є докази, то дії суддів КСУ мають ознаки державної зради. Отже, де докази? І де розслідування, ініційовані відповідними органами, перш за все, СБУ? А якщо доказів немає, то чому РНБО робить політичні заяви, які дозволять блокування роботи Конституційного Суду України?" – запитав депутат.

Він нагадав, що в непрацюючому КСУ може бути зацікавлена і сама держава-агресор, оскільки вона не полишає спроб протиснути в українське законодавство спеціальний статус Донбасу, вибори на окупованих територіях, амністію для бойовиків.

"Щоб усунути будь-які подвійні трактування цієї ситуації, органи влади мають надати суспільству переконливі докази втручання Росії в роботу КСУ та, можливо, інших органів влади. А також прозвітувати, що зроблено, щоб запобігти впливу країни-агресора", – наголосив Юрчишин.

Як повідомляв OBOZREVATEL: