Найстрашніша трагедія в історії: що потрібно знати про День пам'яті жертв Голокосту

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту був затверджений Генеральною Асамблеєю ООН в 2005 році. Датою цього дня було вибрано 27 січня – на честь визволення найбільшого нацистського концтабору Освенцим (Аушвіц-Біркенау).

У цей день у всьому світі вшановують пам'ять євреїв, що загинули від рук нацистів. Всього протягом 1933-1945 років так зване "рішення єврейського питання" згубило шість мільйонів чоловік.

День пам'яті жертв Голокосту

Історія Дня пам'яті жертв Голокосту

У 2005 році, резолюцією № 60/7 Генасамблея ООН затвердила 27 січня в якості щорічного Дня пам'яті жертв Голокосту. Ініціаторами цієї пропозиції виступили Ізраїль, Україна, Канада, США Австралія і Росія, а співавторами – ще більш 90 держав.

Відповідно, вперше на міжнародному рівні траурні заходи в цей день були проведені в 2006 році. Однак деякі країни щорічно вшановували пам'ять жертв Голокосту і раніше. Так, в Ізраїлі данину пам'яті загиблим від рук нацистів євреїв віддають починаючи з 1951 року в День Катастрофи (Йом ха-Шоа).

Щороку Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту присвячений певній темі. Так, в 2019 році це було "В пам'ять про Голокост: вимагайте і захищайте ваші права людини". Темою 2020 року стало "75 років після Освенцима – поширення знань і збереження пам'яті про Голокост в цілях досягнення загальної справедливості".

День пам'яті жертв Голокосту в Україні

День пам'яті жертв Голокосту

В Україні найстрашніші акти геноциду євреїв – це розстріли в Бабиному Яру, в Києві та Голокост в Одесі. Після того, як в 2011 році Верховна Рада прийняла постанову "Про сімдесятиріччя трагедії Бабиного Яру", з 2012 року День пам'яті жертв Голокосту в Україні є державним днем скорботи.

В Україні в День пам'яті проводяться жалобні заходи в місцях масових страт євреїв: Бабин Яр, Сирецький концтабір, табір смерті в Богданівці, Біла Церква, Одеса, Дробицький Яр у Харкові.

Що таке Голокост

Голокост – це наймасштабніший і найбільш жорстокий геноцид двадцятого століття. Результат політики нацистів, спрямованої на так звану "чистоту раси", Голокост призвів до знищення третини єврейського населення всієї планети.

"Робота звільняє" - напис над входом до концтабору Аушвіц архівне фото

Жертви Голокосту

Голокост знищив шість мільйонів євреїв. З них більше одного мільйона були дітьми різного віку. Всього на території Європи діяло близько 42 тисяч таборів смерті і єврейських гетто.

При цьому повного і поіменного списку жертв Голокосту досі не існує. Причина в тому, що ближче до кінця війни нацисти знищували будь-які сліди від таборів смерті, вивозили або ліквідовували навіть захоронені тіла страчених ними людей, прагнучи приховати масштаби геноциду.

Меморіал у Бабиному Яру вікіпедія

В Україні з 1941 по 1945 рік було знищено близько дев'ятисот тисяч євреїв. Наймасовішими місцями розстрілів і ліквідацій стали:

Бабин Яр: саме там, в Києві, було страчено близько ста тисяч євреїв.

Сирецький концтабір: також відомий під назвою "Київ-Захід". Тут було вбито тридцять тисяч осіб.

Богданівка: табір смерті, створений в цьому селищі Миколаївської області, згубив 55 тисяч євреїв. Всього ж в Доманівському районі, де знаходиться Богданівка, було вбито більше 115 тисяч осіб.

Голокост в Одесі: під цим терміном мають на увазі знищення понад ста тисяч українських євреїв в період німецької та румунської окупації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський відмовився взяти участь у Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту в Ізраїлі, поступившись місця нашої делегації тим, хто пережив цю страшну трагедію. У мережі високо оцінили такий жест.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся