Голодування й пікет: у ПЦУ зважилися на крайні заходи через храм у Криму

Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент оголосив безстрокове голодування через бездіяльність уряду України щодо підтримки та захисту прав вірян Української церкви в Криму.

Він вийшов під будівлю Кабміну з плакатом – "Забезпечте права релігійної свободи українців у Криму". Щодня з 9:00 до 16:00 він пікетуватиме Кабмін.

Владика вимагає зустрічі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та вирішення питань вірян Української церкви в Криму, написала у Facebook співробітниця Українського інституту національної пам'яті Олена Халімон.

Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент оголосив голодування Facebook Олена Халімон

Як зазначив архієпископ Православної церкви України Євстратій (Зоря), Климент роками просить, щоб Україна передала будівлю кафедрального храму святих Володимира і Ольги у Сімферополі у власність Кримської єпархії ПЦУ.

Поки це майно є лише орендованим, тому його важче захищати юридично, насамперед на міжнародному рівні.

"І окупанти користуються,"видавлюючи" суспільство і єпархію з приміщення. Роками проєкти рішень і його обґрунтування гуляють з кабінету в кабінет. І десь тонуть в бюрократичному болоті. Сподіваюся, що хоча б тепер справа, про яку владика і наша Церква просили роками, нарешті буде вирішена", – написав він у Facebook.

"Поки Кабінет міністрів своїми рішеннями не забезпечить збереження церковного майна, а це не тільки приміщення, а й ікони, які можна віднести сьогодні до сучасного сакрального мистецтва. Це історичні речі, які мають національно-культурну цінність", – сказав архієпископ Климент.

Як писав OBOZREVATEL, архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент попросив президента України Володимира Зеленського внести в списки на обмін полоненими фігурантів "справи українських диверсантів" Володимира Дудка і Костянтина Давиденка.

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