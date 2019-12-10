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10 грудня • оновлено в 12:09
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Голодування й пікет: у ПЦУ зважилися на крайні заходи через храм у Криму

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Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент оголосив безстрокове голодування через бездіяльність уряду України щодо підтримки та захисту прав вірян Української церкви в Криму.

Він вийшов під будівлю Кабміну з плакатом – "Забезпечте права релігійної свободи українців у Криму". Щодня з 9:00 до 16:00 він пікетуватиме Кабмін.

Владика вимагає зустрічі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та вирішення питань вірян Української церкви в Криму, написала у Facebook співробітниця Українського інституту національної пам'яті Олена Халімон.

Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент оголосив голодування

Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент оголосив голодування

Facebook Олена Халімон

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Взяли за мат: Климент розкрив скандальні подробиці затримання у Криму

Як зазначив архієпископ Православної церкви України Євстратій (Зоря), Климент роками просить, щоб Україна передала будівлю кафедрального храму святих Володимира і Ольги у Сімферополі у власність Кримської єпархії ПЦУ.

Поки це майно є лише орендованим, тому його важче захищати юридично, насамперед на міжнародному рівні.

"І окупанти користуються,"видавлюючи" суспільство і єпархію з приміщення. Роками проєкти рішень і його обґрунтування гуляють з кабінету в кабінет. І десь тонуть в бюрократичному болоті. Сподіваюся, що хоча б тепер справа, про яку владика і наша Церква просили роками, нарешті буде вирішена", – написав він у Facebook.

"Поки Кабінет міністрів своїми рішеннями не забезпечить збереження церковного майна, а це не тільки приміщення, а й ікони, які можна віднести сьогодні до сучасного сакрального мистецтва. Це історичні речі, які мають національно-культурну цінність", – сказав архієпископ Климент.

Як писав OBOZREVATEL, архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент попросив президента України Володимира Зеленського внести в списки на обмін полоненими фігурантів "справи українських диверсантів" Володимира Дудка і Костянтина Давиденка.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент
Місце
Україна
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