"Голодували і пили воду з річки": Хомчак сказав, як вирвався з пекла під Іловайськом

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак розповів, як йому вдалося вивести бійців з оточення ворога під час боїв за Іловайськ влітку 2014 року.

Подробицями поділився він в інтерв'ю "УНІАН". Генерал очолював війська сектора "Б".

"Для мене цей бій не закінчився, тому що досі невідома доля багатьох, хто зник безвісти. Це все – тягар у моїй душі. Але я ні перед ким очі не опускаю. Не тому, що я такий безстрашний, а тому, що я зробив усе, що міг зробити. Напевно, головна моя проблема в тому, що я залишився живий", – поділився він.

Руслан Хомчак УНІАН

"Тоді наявність генерала там було елементом стримування для бійців. Тому що всі дивляться, що генерал тут, він не дурень, він себе поважає, не тікає, значить, ми теж будемо воювати. Хоча у мене були ситуації, коли мені говорили, що всі вже залишають Іловайськ, а я говорив – "ні, я на місці", тоді всі – "ми воюємо далі", – додав Хомчак.

Генерал розповів, що зробив усе можливе для порятунку групи з 14 осіб. Бійці голодували кілька днів і пили воду з річки Кальміус. Серед них був також важко поранений воїн.

За словами Хомчака, його підрозділ вийшов у безпечну зону в місто Комсомольськ о 4-5 годині ранку 31 серпня. Далі генерал зв'язався з керівництвом АТО і за ними прибув вертоліт.

За словами Хомчака, всі, хто пройшов "Іловайський котел", – герої. "Мова не про те, щоб усім дати Героя України, але їх треба назвати. Вони заслужили бути героями. Люди хоробро воювали. Ситуація трагічна, але, можливо, вона переламала хід усього, що є", – зазначив генерал.

Бої за Іловайськ Politeka.net

"Це був момент, коли росіяни зрозуміли, що далі йти не можна, тому що українці йдуть на смерть, але не здаються. Я хочу, щоб ця трагічна ситуація була більш повчальною і висновки були більш широкими і зрозумілими. Там була проявлена воля українського народу. Там було показано, що добробати – це не якісь нацисти, що прийшли вбивати, людей вішати, а які разом із військовими поруч воюють", – наголосив Хомчак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ООН встановила, що частину українських захисників вбили в 2014 році під Іловайськом у той момент, коли вони були позбавлені боєздатності, а тих, хто вижив, піддавали жорстоким тортурам.

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