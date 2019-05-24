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"Голодували і пили воду з річки": Хомчак сказав, як вирвався з пекла під Іловайськом

7.5тЧитати матеріал російською

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак розповів, як йому вдалося вивести бійців з оточення ворога під час боїв за Іловайськ влітку 2014 року.

Подробицями поділився він в інтерв'ю "УНІАН". Генерал очолював війська сектора "Б".

"Для мене цей бій не закінчився, тому що досі невідома доля багатьох, хто зник безвісти. Це все – тягар у моїй душі. Але я ні перед ким очі не опускаю. Не тому, що я такий безстрашний, а тому, що я зробив усе, що міг зробити. Напевно, головна моя проблема в тому, що я залишився живий", – поділився він.

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Начальник Генштабу Руслан Хомчак: що про нього відомо

Руслан Хомчак

Руслан Хомчак

УНІАН

"Тоді наявність генерала там було елементом стримування для бійців. Тому що всі дивляться, що генерал тут, він не дурень, він себе поважає, не тікає, значить, ми теж будемо воювати. Хоча у мене були ситуації, коли мені говорили, що всі вже залишають Іловайськ, а я говорив – "ні, я на місці", тоді всі – "ми воюємо далі", – додав Хомчак.

Генерал розповів, що зробив усе можливе для порятунку групи з 14 осіб. Бійці голодували кілька днів і пили воду з річки Кальміус. Серед них був також важко поранений воїн.

За словами Хомчака, його підрозділ вийшов у безпечну зону в місто Комсомольськ о 4-5 годині ранку 31 серпня. Далі генерал зв'язався з керівництвом АТО і за ними прибув вертоліт.

За словами Хомчака, всі, хто пройшов "Іловайський котел", – герої. "Мова не про те, щоб усім дати Героя України, але їх треба назвати. Вони заслужили бути героями. Люди хоробро воювали. Ситуація трагічна, але, можливо, вона переламала хід усього, що є", – зазначив генерал.

Бої за Іловайськ

Бої за Іловайськ

Politeka.net

"Це був момент, коли росіяни зрозуміли, що далі йти не можна, тому що українці йдуть на смерть, але не здаються. Я хочу, щоб ця трагічна ситуація була більш повчальною і висновки були більш широкими і зрозумілими. Там була проявлена воля українського народу. Там було показано, що добробати – це не якісь нацисти, що прийшли вбивати, людей вішати, а які разом із військовими поруч воюють", – наголосив Хомчак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ООН встановила, що частину українських захисників вбили в 2014 році під Іловайськом у той момент, коли вони були позбавлені боєздатності, а тих, хто вижив, піддавали жорстоким тортурам.

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Теми
Бої за ІловайськАТО на Донбасі
Особа
Руслан Хомчак
Місце
Україна
Теги
ЗСУГенеральний штаб ЗСУИловайск
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Баран, тебе сказали сложи оружие и выходи, а тебе понты понадобились. Людей угробил, а теперь "стыдно", что сам не сдох? Такие как ты, Семенченко, Ярош, Берёза и другая шушера, ради понтов сколько угодно людей угробить готовы. У вас вся страна в болтовне и понтах, как в выгребной яме торчит. Болтаете и понтуете, больше ничего не умеете и не хотите.
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Livesey David
Livesey David
Ловко сбежал из котла бросив своих подчинённых, больше ничем не запомнился.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
"было показано, что добробаты – это не какие-то нацисты, пришедшие убивать, людей вешать, а которые вместе с военными рядом воюют", -А-ха-ха.Лс добpобатов потеpял единицы.А безусые пацаны,котоpых они деpжали под пpицелом почти все поголовно погибли.Генpал ,котоpый в угоду политикам внаглую пиздит-ефpейтоp.
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